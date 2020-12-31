Прямой эфир
Общество
Во Внуково заявили о штатной работе аэропорта
Мир
Сербия выдала разрешение на применение вакцины от COVID-19 «Спутник V»
Общество
Остров на Сахалине назвали именем маршала Василевского
Мир
Два случая заболевания новым штаммом COVID-19 выявили в Бразилии
Наука
В России собрали макет космического корабля «Орел» для статических испытаний
Мир
В Китае заявили о планах наращивать военное сотрудничество с Россией
Общество
Заподозренного во взятках на 18 млн рублей прокурора отправили под домашний арест
Общество
Путин назвал Россию одной большой семьей

«Роскосмос» создал специальную дирекцию по подготовке к лунным миссиям

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная дирекция, которая занимается подготовкой миссий на Луну, создана в «Роскосмосе». Об этом сообщил 31 декабря гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин во время поздравления космонавтов с наступающим Новым годом.

Таких не берут: США решили делить ресурсы на Луне без России
Против участия Москвы в международном соглашении выступил Пентагон

«В Роскосмосе создана специальная дирекция, я сам ее возглавил, чтобы контролировать все нюансы, все элементы лунной подготовки. Это новые задачи и перспективы для пилотируемой космонавтики», — отметил Рогозин в поздравлении, размещенном на сайте «Роскосмоса».

Он сообщил, что корпорация начнет освоение Южного плюса Луны сначала автоматическими космическими аппаратами, а в перспективе будет подготовлена и экспедиция.

Глава «Роскосмоса» также добавил, что работу по подготовке миссий в дальний космос ведут и международные партнеры.

Рогозин 19 декабря заявил, что «Роскосмос» планирует отправить космический аппарат на Луну осенью 2021 года.

Кроме того, он отметил, что первый испытательный полет российского космического корабля «Орел», предназначенного для совершения полетов к Луне, запланирован на 15 декабря 2023 года.

15 декабря Рогозин рассказал, что первые пилотируемые миссии России на Луну будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара», а не на сверхтяжелой ракете «Енисей», как ранее планировали.

В октябре Рогозин подчеркнул, что ни одно государство не справится с освоением Луны в одиночку. По его словам, реализация этой задачи возможна только при международном сотрудничестве.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020