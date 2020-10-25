Рогозин заявил о неспособности США реализовать лунную программу без помощи РФ

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что ни одно государство не справится с освоением Луны в одиночку. Такое мнение он высказал в эфире Первого канала, комментируя планы США по освоению естественного спутника Земли.

По словам Рогозина, реализация этой задачи возможна только при международном сотрудничестве.

«Я думаю, что будущее покорение Луны не сможет быть национализировано какой-то одной страной, они не обойдутся без нас», — сказал глава «Роскосмоса».

Он подчеркнул, что новая лунная гонка приведет к пониманию необходимости сотрудничества.

«Эта гонка идет до определенного предела, до тех пор, пока мы не начинаем понимать, что она бессмысленна, потому что в любом случае опять наступает критерий единства. Когда кто-то попадает в беду, конечно, мы придем на помощь, мы придем на помощь американцам. Я думаю, американцы не откажутся оказать нам помощь», — цитирует Рогозина «РИА Новости».

21 сентября Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представилo обновленный план своей лунной программы Artemis («Артемидa»), первый этап которой теперь намечен на 2021 год, а второй — на 2023 год.

13 октября глава NASA Джеймс Брайденстайн выразил надежду на то, что Россия присоединится к так называемым «Соглашениям Артемиды», устанавливающим основные принципы освоения Луны.

Россия планирует высадить своего космонавта на Луне в 2030 году.