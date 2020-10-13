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Глава NASA выразил надежду на присоединение РФ к «Соглашениям Артемиды»

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Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн 13 октября выразил надежду на то, что Россия присоединится к так называемым «Соглашениям Артемиды», устанавливающим основные принципы освоения Луны.

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Ранее во вторник США и Великобритания в рамках Международного астронавтического конгресса (IAC) подписали документ о сотрудничестве вокруг плана NASA по отправке астронавтов на Луну.

«Я продолжаю очень сильно надеяться на то, что Россия присоединится к «Соглашениям Артемиды», и я очень сильно надеюсь, что даже если Россия и не присоединится, то будет следовать принципам, которые перечислены в «Соглашениях Артемиды», потому что все, что мы делаем — это вводим в действие то, с чем мы уже согласились в Договоре по космосу [от 1967 года]», — цитирует Брайденстайна ТАСС.

21 сентября NASA представилo обновленный план своей лунной программы Artemis («Артемидa»), первый этап которой теперь намечен на 2021 год, а второй — на 2023 год.

Лунная программа NASA под названием «Артемида» предусматривает три полета к Луне, на третьем этапе планируется высадка на естественном спутнике Земли. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля «Орион».

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