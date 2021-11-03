Сроки запуска российской миссии на Луну определят весной 2022 года

Окончательное решение по срокам запуска первой в истории современной России миссии на Луну примут в марте-апреле 2022 года. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

По его словам, именно к этому времени будет достигнуто «полное понимание» по результатам всех наземных отработок космического аппарата.

Ученый отметил, что с точки зрения баллистики ближайшей датой отправки на естественный спутник Земли межпланетной автоматической станции «Луна-25» может стать 25 мая 2022 года. Хорошие баллистические условия сохранятся до июля 2022 года.

«Я думаю, что, скорее всего, дата запуска будет где-то в середине между маем и июлем следующего года», — приводит его слова ТАСС.

Митрофанов уточнил, что сейчас все приборы, созданные в ИКИ, поставлены в НПО им. С. А. Лавочкина, и никаких проблем и замечаний по ним нет.

Ранее, 5 октября, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что автоматическая станция «Луна-25» будет запущена в июле 2022 года.

Изначально планировалось, что запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный состоится в октябре 2021 года. Однако в августе в «Роскосмосе» сообщили о переносе сроков запуска на май 2022-го.

Тогда отмечалось, что результаты завершенных на текущий момент испытаний выявили необходимость проведения дополнительных исследований, в том числе с учетом баллистических условий перелета к Луне.

В пресс-службе госкорпорации отмечали, что проект открывает долгосрочную российскую лунную программу, которая предусматривает миссии по изучению Луны с орбиты и поверхности, забор и возврат лунного грунта на Землю, а также в перспективе — строительство посещаемой лунной базы и полномасштабное освоение спутника Земли, в том числе при сотрудничестве с Китайской национальной космической администрацией в рамках масштабного проекта по созданию Международной научной лунной станции.

Космический аппарат «Луна-25» состоит из двух основных частей. Нижняя часть — посадочное устройство, представляющее собой конструктив с посадочными «лапами», — опорами, обеспечивающими безопасное касание поверхности. Верхняя часть — негерметичный приборный отсек. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны.