Путин отметил важность интеграции России и Белоруссии на фоне санкций

Москва и Минск должны укреплять интеграцию в условиях, когда Запад развязал тотальную санкционную войну. Об этом 12 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

«Убежден, в нынешней ситуации, когда западные страны развязали против России и Белоруссии тотальную санкционную войну, важно укреплять нашу интеграцию в рамках Союзного государства. Мы в этом с [президентом Белоруссии] Александром Григорьевичем [Лукашенко] солидарны», — сказал глава российского государства по итогам переговоров с белорусским коллегой.

Путин заверил, что Москва и Минск будут и далее сообща противостоять любым попыткам затормозить развитие РФ и Белоруссии или искусственно изолировать их от глобальной экономики.

«Я думаю, что это абсолютно бесполезно. Россия и Белоруссия тесно связаны между собой экономически многими узами, нитями, в том числе в рамках промышленной кооперации, и этот номер в отношении нас, безусловно, не пройдет», — убежден российский лидер.

Ранее в этот день Путин и Лукашенко ознакомились с ходом строительства космодрома Восточный и провели там двустороннюю встречу.

До этого, 2 апреля, посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что санкции стран Запада не поставят Москву и Минск на колени. По его словам, между странами развивается промышленная кооперация, расширяется экономическое взаимодействие, государства становятся только крепче.

1 апреля Грызлов сообщил, что полностью отменить роуминг между РФ и Белоруссией планируется к 1 июня. Он отметил, что отношения двух стран в различных сферах достигли образцового уровня сотрудничества.

Как подчеркнул 31 марта замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, Москва и Минск смогут преодолеть экономический кризис общими усилиями. При этом он признал, что будет тяжело и непросто.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ и Белоруссии в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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