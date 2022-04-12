Путин заявил о неизменности братского отношения России к Белоруссии

Россия всегда относилась к белорусам как к братьям, которые готовы подставить плечо, это отношение не изменилось. Об этом заявил 12 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам состоявшихся в Благовещенске переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Как отметил Путин, Москва и Минск выстраивают отношения на принципах взаимного уважения, поддержки. Также соблюдаются незыблемые принципы дружбы и добрососедства, подкрепленные общей историей, духовно-культурными ценностями и тесными родственными связями.

«Белоруссия — наш ведущий торгово-экономический партнер на пространстве Содружества независимых государств и четвертый в мире для нас», — продолжил Путин.

По его словам, Россия и Белоруссия традиционно очень связаны между собой во всех сферах сотрудничества.

«Будем и далее сообща противостоять любым попыткам затормозить развитие наших стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики», — заявил глава государства.

Переговоры Путина и Лукашенко прошли в формате «один на один». В ходе беседы лидеры обсудили развитие двустороннего сотрудничества, противодействие санкциям, а также ситуацию на Украине.

Ранее в этот день президенты с вертолета осмотрели ход строительства космодрома Восточный и инфраструктурных объектов.

Президент РФ вручил госнаграды летчикам-космонавтам. Он отметил, что Россия намерена возобновить лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».