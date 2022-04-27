WP предрекла конец гегемонии Запада в мире к 2040 году

Двухсотлетняя гегемония Запада может закончиться к 2040 году со значительным ростом ВВП Китая и Индии. Такое предположение 25 апреля выдвинул обозреватель газеты The Washington Post Генри Олсен.

По его словам, доминирование западных стран в мире основывалось на экономической мощи. Однако показатель ВВП государств, которые сейчас ввели санкции в отношении России, снизился с 79,4% в 2000 году до 60,4% в 2020 году.

«К 2040 году Китай и Индия вместе будет иметь больший ВВП по покупательной способности, чем США и восемь крупнейших стран, которые ввели санкции против России, вместе взятые. Добавьте к этому развивающие державы: Бразилию, Мексику, Индонезию и Турцию. Тогда соотношение сил в мире изменится еще сильнее. Такое развитие событий закончит двухсотлетнюю гегемонию Запада, если только кто-то из этих растущих сил не присоединится к нему», — полагает Олсен.

Как отметил журналист, Китай и Индия не пошли на требования западных стран и отказались от введения антироссийских санкций из-за бурного экономического развития. По этой же причине Пекин и Нью-Дели воздержались во время голосования при принятии резолюций ООН, осуждающих проведение спецоперации по защите Донбасса, проводимой Москвой.

«Запад был мировым лидером на протяжении двух столетий. Если мы не адаптируемся к ситуации и не подготовимся к будущему, сегодняшний коллективный ответ России может стать лебединой песней для Запада», — подытожил обозреватель.

20 апреля руководитель Регионального представительства Торгово-промышленной палаты РФ в Восточной Азии (г. Пекин) Иван Изотов заявил, что Китай не приемлет внешнее воздействие и санкции.

Как двумя днями ранее заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, если Китай будет помогать России обходить внедренные западными странами санкции и поставлять вооружение, его ждут серьезные негативные последствия от США.

До этого, 24 марта, директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев отметил, что США пытаются вынудить Пекин сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном, но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя 23 марта санкции Вашингтона в отношении Пекина, предположила, что единственной целью таких мер является намерение «заковать Пекин в кандалы».

Между тем руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян 25 апреля заявила, что Индия является страной, которая заслужила право осуществлять независимую внешнюю политику, а одним из важных аспектов для нее остаются отношения с РФ.

Ранее в этот день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Индию со странами Азии поддержать долгосрочные санкции против РФ. По ее словам, кризис на Украине будет иметь такие же политические последствия для Индо-Тихоокеанского региона, как и для остального мира, и они уже ощущаются сейчас в ценах на продукты питания, зерно и энергоносители.

Также 25 апреля исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций, который затронет импорт нефти из РФ. Он отметил, что рестрикции могут включать постепенный отказ от российского энергоресурса или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.

Запад усилил санкционное давление на Москву на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Европе громче стали звучать призывы об отказе от российских энергоресурсов. Глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что подобные решения бьют прежде всего по мировой экономике, в том числе по странам — потребителям сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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