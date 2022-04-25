Еврокомиссия прокомментировала расширение ограничительных мер в отношении РФ

Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) может включать в том или ином виде ограничения на импорт нефти из РФ. При этом необходимо составить его так, чтобы минимизировать ущерб для европейских государств. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, и один из вопросов, который мы рассматриваем, — это та или иная форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, мы должны это делать таким образом, чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизируя при этом сопутствующий ущерб для себя», — подчеркнул политик в интервью газете The Times.

Отмечается, что подробности пока не были согласованы, но санкции могут включать или постепенный отказ, или введение тарифов на экспорт российской нефти, превышающий конкретный предел цен.

Ранее в этот же день заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Йоурова отметила, что в некоторых странах Евросоюза после полного отказа от российского газа может наступить серьезный энергетический кризис. При этом она заявила, что европейские страны должны «как можно скорее» разорвать газовые отношения с Россией и прекратить зависеть от нее.

Ранее, 22 апреля, американская газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщила, что ЕС планирует ввести шестой пакет антироссийских санкций на следующей неделе. По информации издания, в новых рестрикциях в отношении РФ будет «определенный запрет» на импорт российской нефти, а также отключения еще большего количества банков России от системы SWIFT. Кроме того, некоторые государства призывают ввести санкции в отношении российских СМИ.

Вместе с тем 21 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отвечая на вопрос, когда будет одобрен пакет санкций по эмбарго на нефть и газ из России, сказал, что пока ни по одному из предложений нет единогласия среди стран — членов Евросоюза.

19 апреля госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон рассказал о том, что ЕС в ближайшем будущем планирует усилить антироссийские санкции. По его словам, ограничения коснутся энергоносителей из РФ, в частности нефти.

5 апреля немецкая газета Die Welt сообщила, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. Отмечалось, что члены ЕС по-разному относятся к введению данного запрета.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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