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В Германии признали отсутствие рычагов давления у ЕС на Москву

Die Welt: у Евросоюза почти не осталось рычагов давления на Россию
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Запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. Об этом 5 апреля заявил немецкий телеканал Die Welt.

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СМИ отмечает, что члены Евросоюза (ЕС) по-разному относятся к введению данного запрета. Если Польша, Италия и страны Прибалтики поддерживают ее, то Германия, Австрия, Венгрия и Словакия выступают категорически против. Свою позицию по вопросу эмбарго на российские энергоресурсы пока не высказала Франция.

Между тем запрет на поставки энергоносителей из России, передает Die Welt, повлияет в том числе на производство удобрений, что негативно скажется на сельском хозяйстве. Это вполне может привести к дефициту продовольствия, который уже наблюдается в ряде европейских стран.

Кроме того, именно договоренности по нефти и газу стали «последним рычагом давления на Москву». В случае еще большей эскалации на Украине у Брюсселя может попросту не оказаться новых вариантов санкций, подытожили журналисты.

Накануне, 5 апреля, в Еврокомиссии (ЕК) объявили о пятом пакете санкций против России. Как уточнил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, новый пакет ограничений будет направлен против сфер торговли, транспорта и энергетики.

Так, согласно новым санкциям, ЕС запретит экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд. Новый пакет включает запрет на участие российских компаний в госзакупках в Евросоюзе и на любую финансовую поддержку для российских государственных органов. Помимо этого ЕС запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.

В свою очередь, член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов 4 апреля призвал европейских политиков, прежде чем вводить санкции против энергоресурсов РФ, всё продумать, чтобы не навредить собственному населению. По словам депутата, «вряд ли какая-либо страна предоставит им более дешевые энергоресурсы».

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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