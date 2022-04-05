Прямой эфир
Происшествия
В Севастополе задержаны повреждавшие машины с буквой Z злоумышленники
Политика
Госдума одобрила в первом чтении внесенный Путиным законопроект о гражданстве РФ
Мир
Белоруссия и Россия с апреля переходят на расчеты за газ в рублях
Экономика
Правительство подготовило еще порядка 20 инициатив для поддержки экономики
Мир
Россия и Украина провели обмен пленными в формате 86 на 86
Общество
Каждый пятый россиянин выразил желание сменить работу
Экономика
В Danone опровергли сообщения об уходе с российского рынка
Мир
МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Испании
Туризм
В ЮАР ожидают роста туристического потока из России
Экономика
«Ашан» опроверг информацию о прекращении работы в России
Мир
Посольство РФ в Дании назвало необоснованной высылку российских дипломатов
Сюжет:

Евросоюз объявил о санкциях против российского угля и транспорта

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пятый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет направлен против сфер торговли, транспорта и энергетики. Об этом 5 апреля заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

Инстинкт саморазрушения: кто пострадает от закрытия границ с РФ
Почему поляки и прибалты готовы мучиться за железным занавесом

«Пятый пакет санкций касается не только энергетики, это широкий пакет. Он включает и индивидуальные санкции, и торговые, и транспортные, и энергетические, включая уголь», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза по экономике.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, сообщила, что российским судам будет запрещено заходить в порты Евросоюза. Кроме того, по ее словам, ЕС запретит экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд. Также будут запрещены участие российских компаний в госзакупках в Евросоюзе и любая финансовая поддержка для российских государственных органов. Помимо этого, ЕС запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.

Ранее в этот день министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что его страна готова к расширению санкций против РФ на нефть и уголь. Министр обратил внимание, что усилить санкции против России готовы все 27 стран — членов Евросоюза.

Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на источники, новые санкции Евросоюза в отношении России коснутся авиатоплива, лизинга самолетов, а также стали, предметов роскоши и других товаров. При этом позиции стран ЕС по распространению санкций на энергетический сектор расходятся.

Накануне министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что введение эмбарго на поставки российского газа не остановит спецоперацию России по защите Донбасса и повысит цену продолжению конфликта.

Тогда же Австрия выступила против эмбарго на поставки газа из России в пользу других способов ужесточения санкций.

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил введение нового пакета санкций против России из-за событий в городе Буча под Киевом. По его словам, обсуждение новых санкций против РФ на европейском уровне должно пройти в ближайшие дни. Они будут направлены против российских энергоресурсов, в частности угля и нефтепродуктов.

В свою очередь, член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов в беседе с «Известиями» призвал европейских политиков, прежде чем вводить санкции против энергоресурсов РФ, всё продумать, чтобы не навредить собственному населению. По словам депутата, «вряд ли какая-либо страна предоставит им более дешевые энергоресурсы».

2 и 3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. 3 апреля в Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022