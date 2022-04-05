Евросоюз объявил о санкциях против российского угля и транспорта

Пятый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет направлен против сфер торговли, транспорта и энергетики. Об этом 5 апреля заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

«Пятый пакет санкций касается не только энергетики, это широкий пакет. Он включает и индивидуальные санкции, и торговые, и транспортные, и энергетические, включая уголь», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза по экономике.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, сообщила, что российским судам будет запрещено заходить в порты Евросоюза. Кроме того, по ее словам, ЕС запретит экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд. Также будут запрещены участие российских компаний в госзакупках в Евросоюзе и любая финансовая поддержка для российских государственных органов. Помимо этого, ЕС запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.

Ранее в этот день министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что его страна готова к расширению санкций против РФ на нефть и уголь. Министр обратил внимание, что усилить санкции против России готовы все 27 стран — членов Евросоюза.

Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на источники, новые санкции Евросоюза в отношении России коснутся авиатоплива, лизинга самолетов, а также стали, предметов роскоши и других товаров. При этом позиции стран ЕС по распространению санкций на энергетический сектор расходятся.

Накануне министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что введение эмбарго на поставки российского газа не остановит спецоперацию России по защите Донбасса и повысит цену продолжению конфликта.

Тогда же Австрия выступила против эмбарго на поставки газа из России в пользу других способов ужесточения санкций.

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил введение нового пакета санкций против России из-за событий в городе Буча под Киевом. По его словам, обсуждение новых санкций против РФ на европейском уровне должно пройти в ближайшие дни. Они будут направлены против российских энергоресурсов, в частности угля и нефтепродуктов.

В свою очередь, член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов в беседе с «Известиями» призвал европейских политиков, прежде чем вводить санкции против энергоресурсов РФ, всё продумать, чтобы не навредить собственному населению. По словам депутата, «вряд ли какая-либо страна предоставит им более дешевые энергоресурсы».

2 и 3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. 3 апреля в Минобороны России заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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