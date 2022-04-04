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Глава МИД Австрии выступил против эмбарго на поставки газа из РФ
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Глава МИД Австрии выступил против эмбарго на поставки газа из РФ

Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против эмбарго на поставки газа из РФ
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Австрия выступает против эмбарго на поставки газа из России. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил глава австрийского МИДа Александер Шалленберг.

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«Мы не должны совершать ошибку, будто бы есть только один путь. У нас есть другие способы ужесточения санкций, и мы их используем», — сказал он телеканалу OE24.

1 апреля глава австрийской компании OMV Альфред Штерн заявил, что отказ от российского газа невозможен, так как это приведет Австрию к серьезными последствиям. Он напомнил, что у Австрии нет выхода к морю и нет доступа к сжиженному газу, поэтому страна находится в сложном положении, но отказаться от российского газа не может.

За день до этого австрийский канцлер Карл Нехаммер также заявил, что Австрия не может поддержать запрет на поставки газа и нефти из России, поскольку экономика страны напрямую зависит от импортного топлива.

В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с государствами, признанными в РФ недружественными, в рублях. Теперь для приобретения российского газа западные страны должны открыть рублевые счета в банках РФ.

24 марта глава Объединения промышленников Австрии Георг Книлль заявил, что резкий и непродуманный отказ от поставок нефти и газа из России уничтожит промышленность и рабочие места в Австрии.

Он пояснил, что промышленность поддерживала все меры, которые до сих пор принимались Евросоюзом против России, однако призвал не ставить под угрозу собственную безопасность энергоснабжения.

Проведение РФ спецоперации по защите жителей Донбасса вызвало недовольство многих западных стран и компаний, которое они выразили наложением антироссийских санкций. В частности, США ввели запрет на весь импорт нефти из РФ. Страны ЕС заговорили о планах оказаться от российских энергоресурсов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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