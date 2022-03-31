Австрия выступила против эмбарго на российские энергоносители

Австрия не может поддержать запрет на поставки газа и нефти из России, поскольку экономика страны напрямую зависит от импортного топлива. Об этом в четверг, 31 марта, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер.

«С нашей стороны следует четкий отказ от каких-либо идей о прекращении импорта российского газа или российской нефти», — сказал он в интервью для телеканала ОЕ-24.

Вместе с тем глава республики отметил, что он и его коллеги в Германии всё еще ждут подробной информации об изменениях в существующем контракте с «Газпромом».

По словам Нехаммера, необходимо дождаться соответствующих разъяснений, а также разработать план по обеспечению Австрии газом на зимний период.

Аналогичную позицию озвучил глава австрийской нефтегазовой компании OMV. Он сообщил, что за отсутствием альтернатив даже постепенный отказ от энергоносителей из РФ станет серьезным испытанием для экономики.

Ранее в этот день Восточный комитет немецкой экономики предупредил о масштабном производственном кризисе в случает отказа от энергетического сырья из РФ.

Тогда же президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с государствами, признанными в РФ недружественными. Теперь для приобретения российского газа западные страны должны открыть рублевые счета в банках РФ.

30 марта вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил о подготовке Берлина к возможному прекращению поставок российского газа. Он напомнил, что Германия не будет платить за российское топливо рублями, и такое же решение приняли страны «группы семи».

Также в среду официальный представитель правительства Болгарии Лена Бориславова заявила о таком же решении. Днем ранее президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Путиным подчеркнул, что оплачивать российский газ в рублях невозможно.

Поручение российского лидера о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в Россию. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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