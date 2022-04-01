В Австрии заявили о невозможности отказаться от российского газа в 2022 году

Отказ от российского газа невозможен, так как это приведет Австрию к серьезными последствиями. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил глава австрийской компании OMV Альфред Штерн.

«Нет, отказаться от российского газа невозможно, если мы не готовы смириться с огромными последствиями. Некоторые страны могли бы это сделать, но в Австрии это невозможно в этом году. Мы находимся в сложном положении, мы не можем просто выйти из российского газа», — сказал он в интервью газете Presse.

По его словам, у Австрии нет выхода к морю и нет и доступа к сжиженному газу. Он пояснил, что любая диверсификация будет означать увеличение инвестиций в дорогостоящую инфраструктуру для получения доступа к более дорогому газу.

«Выход из российского газа имеет свою цену. Нам должно быть это ясно», — пояснил Штерн.

Глава компании также отметил, что основания для оплаты поставляемого из РФ газа в рублях отсутствуют, так как контракт с корпорацией «Газпром» заключался, по его словам, в евро.

Днем ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер также заявил, что Австрия не может поддержать запрет на поставки газа и нефти из России, поскольку экономика страны напрямую зависит от импортного топлива.

В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с государствами, признанными в РФ недружественными, в рублях. Теперь для приобретения российского газа западные страны должны открыть рублевые счета в банках РФ.

24 марта глава Объединения промышленников Австрии Георг Книлль заявил, что резкий и непродуманный отказ от поставок нефти и газа из России уничтожит промышленность и рабочие места в Австрии.

Он пояснил, что промышленность поддерживала все меры, которые до сих пор принимались Евросоюзом (ЕС) против России, однако призвал не ставить под угрозу собственную безопасность энергоснабжения.

Проведение спецоперации по защите жителей Донбасса вызвало недовольство многих западных стран и компаний, которое они выразили наложением антироссийских санкций. В частности, США ввели запрет на весь импорт нефти из РФ. Страны ЕС заговорили о планах оказаться от российских энергоресурсов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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