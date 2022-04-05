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Во Франции заявили о готовности расширить санкции против России

Глава минфина Франции Ле Мер: Париж готов расширить санкции против РФ на нефть и уголь
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Франция, председательствующая в Совете Европейского союза, готова к расширению санкций против РФ на нефть и уголь. Об этом 5 апреля заявил министр финансов страны Бруно Ле Мер.

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«Государство — председатель Совета Европейского союза готово расширить санкции на нефть, уголь», — цитирует его Bloomberg.

Министр обратил внимание, что усилить санкции против России готовы все 27 стран — членов Евросоюза. Этот вопрос будет обсуждаться в Совете ЕС 5 апреля, также политики затронут расширение секторальных антироссийских санкции.

Новые санкции против России могут быть приняты 6 апреля в Брюсселе, добавил в эфире радиостанции RFI госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. По его словам, вопрос о дополнительных рестрикциях ставят события в украинском городе Буча.

Как добавил американский телеканал CNBC со ссылкой на источники, новые санкции Евросоюза в отношении России коснутся авиатоплива, лизинга самолетов, а также стали, предметов роскоши и других товаров. При этом позиции стран ЕС по распространению санкций на энергетический сектор расходятся.

Министры экономики и финансов стран ЕС рассмотрят новые санкции против России на плановой встрече в Люксембурге 5 апреля, отмечает «Газета.Ru». Принятия конкретных решений пока не ожидается.

Накануне министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что введение эмбарго на поставки российского газа не остановят спецоперацию России по защите жителей Донбасса и повысит цену продолжению конфликта. Говоря о ситуации в украинском городе Буча, Бербок сказал, что это ужасающая иллюстрация «жестокости и бесчеловечности».

Также 4 апреля Австрия выступила против эмбарго на поставки газа из России в пользу других способов ужесточения санкций. 1 апреля глава австрийской компании OMV Альфред Штерн заявил, что отказ от российского газа невозможен, так как у Австрии нет выхода к морю и нет доступа к сжиженному газу.

В тот же день 4 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе пресс-конференции представил журналистам доказательства постановки распространенных украинской стороной сведений о произошедшем в городе Буча. Также он показал фотографию украинского боксера Жана Беленюка, который приехал в Бучу после вхождения в город украинских силовиков. На ней спортсмен запечатлен улыбающимся. О каких-либо зверствах Беленюк не рассказал.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, и все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

Постановочный характер фото и видеозаписей украинской стороны сразу же привлек внимание пользователей Сети. В Госдуме РФ отметили, что целью данной провокации является смещение фокуса с издевательств над российскими военнопленными на Украине.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Страны Запада, несогласные с проведением спецоперации, инициировали новые антироссийские санкции, в том числе в отношении поставок энергоресурсов из РФ. Так, 8 марта США ввели эмбарго на импорт российской нефти. Страны ЕС в свою очередь начали обсуждать возможности отказа от поставок угля, нефти и газа из России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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