В Еврокомиссии предрекли серьезный энергокризис при полном эмбарго на газ из РФ

В некоторых странах Евросоюза (ЕС) после полного отказа от российского газа может наступить серьезный энергетический кризис. Такую оценку ситуации дала в воскресенье, 24 апреля, заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Йоурова в интервью швейцарской немецкоязычной газете Neue Zürcher Zeitung.

«В настоящее время мы работаем над шестым пакетом санкций. Однако прежде чем вводить какие-либо санкции, мы должны проверить готовность стран-членов пойти на эти меры. Исходное положение, особенно в отношении газа, непростое. Полное газовое эмбарго может вызвать серьезный энергетический кризис в ряде стран», — сообщила политик.

При этом она заявила, что европейские страны должны «как можно скорее» разорвать газовые отношения с Россией и прекратить зависеть от нее. Йоуровой было искренне жаль, что в прошлом у Запада действительно был такой сильный недостаток, который помешал «сделать еще больше» санкционное давление на РФ.

Ранее в этот же день глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен отметил, что эмбарго на российский природный газ станет «настоящей катастрофой», поэтому оправданий для его введения в Германии нет. По его словам, в случае отказа от российских энергоносителей экономика страны окажется недееспособной. Об этом свидетельствует увеличение заявок на транзит газа из России в Европу до 51,7 млн куб. м.

После того как Россия начала в феврале спецоперацию по защите Донбасса, многие европейские страны заявили, что рассматривают вопрос о введении эмбарго на российские энергоресурсы. Однако не все страны Европы согласились с инициативой из-за опасения тяжелых последствий такого решения.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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