В ФРГ заявили об «отсутствии оправданий» для введения эмбарго на энергоресурсы РФ

Эмбарго на российский природный газ станет «настоящей катастрофой», поэтому оправданий для его введения в Германии нет. Об этом в воскресенье, 24 апреля, заявил глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен в интервью Deutschlandfunk.

По его словам, в случае отказа от российских энергоносителей экономика страны окажется недееспособной, ведь они используются не только для отопления и горячего водоснабжения, но и на химических, сталелитейных и фармацевтических производствах.

Предприниматель подчеркнул, что сравнивать последствия этого решения с влиянием на экономику пандемии коронавирусной инфекции, как это сделал лауреат Нобелевской премии по экономике американец Пол Кругман, некорректно, так как в случае с запретом на сырье ситуация будет намного сложнее.

Ванслебен отметил также, что вся система газопроводов не только в Германии, но и во всей Европе фактически нефункциональна, и вопрос состоит не только в том, откуда брать газ, но и в том, как его распределить.

«То, что мы сейчас переживаем похоже на игру «Спасайся, кто может». <…> У нас нет никакой возможности использовать газовое месторождение, которое итальянцы сейчас разрабатывают для себя в Африке, потому что там вообще нет подключения к трубопроводу», — пояснил он.

Накануне бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что немецкая промышленность очень сильно зависит от ресурсов России. Поэтому изолировать РФ на длительный срок, как политически, так и экономически невозможно. По его словам, без российских энергоресурсов экономика ФРГ не сможет функционировать, а дома в стране нечем будет отапливать.

В этот же день президент Социальной ассоциации Германии Адольф Бауэр предостерег от отказа от энергоносителей из России, объяснив это серьезными последствиями для жителей ФРГ. По его мнению, немецкие власти не должны подвергать страну такому риску, иначе для немецкого рынка труда наступят «драматические последствия».

22 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что если бы эмбарго было введено, то произошедшее имело бы серьезные последствия как для Германии, так и для всей Европы.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции и инициировали вопрос об ограничении зависимости от российских энергоресурсов в контексте проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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