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Социальная ассоциация ФРГ выступила против эмбарго на газ из РФ

Глава Социальной ассоциации ФРГ Бауэр выступил против эмбарго на импорт энергоресурсов из РФ
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Введение эмбарго на поставки энергоносителей из России может иметь очень серьезные последствия для жителей Германии. Об этом в субботу, 23 апреля, в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung заявил президент Социальной ассоциации Германии Адольф Бауэр.

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По его словам, власти ФРГ не должны подвергать страну такому риску, иначе для немецкого рынка труда наступят «драматические последствия». Как подчеркнул Бауэр, существует лишь один фактор, при котором Берлин может отказаться от российских энергоресурсов — это исключить перебои с их поставками в Германию.

Он также обратил внимание на высокий уровень инфляции в стране и предупредил об очень серьезных трудностях, с которыми могут столкнуться бедные слои немецкого населения.

«Невероятно растут не только цены на энергоносители, но также арендная плата и цены на продукты питания. Если так будет продолжаться и дальше, беднейшие категории населения, для которых не может быть и речи о потере благосостояния, поскольку они в любом случае едва сводят концы с концами, пострадают сверх всякой меры», — резюмировал глава Социальной ассоциации.

Накануне в Бундесбанке заявили, что газовое эмбарго России обойдется Германии в €180 млрд. Также, по информации банка, инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3%, ускорится до 8,8%.

22 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что внезапное эмбарго на российский газ в случае введения его Германией не принесло бы быстрого мира на Украине и в Донбассе. Кроме того, в своем заявлении он подчеркнул, что если бы эмбарго было введено, то произошедшее имело бы серьезные последствия как для Германии, так и для всей Европы.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции и инициировали вопрос об ограничении зависимости от российских энергоресурсов в контексте проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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