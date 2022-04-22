Бундесбанк оценил отказ от российского газа в €180 млрд потерянного ВВП ФРГ

Газовое эмбарго России обойдется Германии в €180 млрд. Об этом заявили в Бундесбанке, передает в пятницу, 22 апреля, Financial Times.

По данным Бундесбанка, в случае обострения ситуации на Украине и введения эмбарго на российские энергоресурсы экономика Германии потеряет 2% в текущем году.

Также Бундесбанк отметил, что инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3%, ускорится до 8,8%.

Ранее в этот день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что внезапное эмбарго на российский газ в случае введения его Германией не принесло бы быстрого мира на Украине. И, добавил он, самой Германии тоже важно избежать серьезного экономического кризиса.

Кроме того, в своем заявлении Шольц подчеркнул, что если бы эмбарго было введено, то произошедшее имело бы серьезные последствия как для Германии, так и для всей Европы.

Немецкие эксперты неоднократно предупреждали, что резкий отказ от газа из РФ сильно навредит промышленности ФРГ и повлечет серьезные экономические проблемы. Одновременно с этим Берлин работает над тем, чтобы отказаться от российских энергоресурсов со временем, напомнил Шольц.

19 апреля немецкое издание Deutsche Wirschafts Nachrichten сообщило, что Германия заплатит в 2022 году рекордную сумму за покупку российских нефти и газа. Как отмечалось в материале, траты властей ФРГ на российскую нефть могут увеличиться с €11,4 млрд до €14,3 млрд.

За день до этого немецкие профсоюзы призвали власти выступить против незамедлительного отказа ЕС от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест

9 апреля премьер Баварии Маркус Зедер в интервью газете Thüringische Landeszeitung сообщил, что при резком эмбарго на российский газ в ФРГ начнется безработица, социальный спад и кризис демократии.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением Россией спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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