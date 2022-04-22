Шольц заявил от отсутствии гарантий мира на Украине в случае эмбарго на газ
Резкое эмбарго на российский газ, в случае введения его Германией, не принесло бы быстрого мира на Украине, к тому же самой Германии важно избежать серьезного экономического кризиса. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью еженедельнику Der Spiegel, опубликованном в пятницу, 22 апреля.
«Во-первых, я совсем не вижу, чтобы эмбарго на газ остановило бы <военную операцию>. Во-вторых, вы говорите так, будто мы на этом зарабатываем. Но речь идет о том, что мы хотим избежать серьезного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и закрытия заводов, которые больше никогда бы не открылись», — заявил Шольц журналистам.
Как отметил канцлер ФРГ, если бы эмбарго бы введено, то произошедшее имело бы серьезные последствия как для Германии, так и для всей Европы.
Немецкие эксперты неоднократно предупреждали, что резкий отказ от газа из РФ сильно навредит промышленности ФРГ и повлечет серьезные экономические проблемы. Одновременно с этим Берлин работает над тем, чтобы отказаться от российских энергоресурсов со временем, напомнил Шольц.
19 апреля немецкое издание Deutsche Wirschafts Nachrichten сообщило, что Германия заплатит в 2022 году рекордную сумму за покупку российских нефти и газа. Как отмечалось в материале, экологическая организация траты властей ФРГ на российскую нефть может увеличиться с €11,4 млрд до €14,3 млрд.
18 апреля немецкие профсоюзы призвали власти выступить против незамедлительного отказа ЕС от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест
9 апреля премьер Баварии Маркус Зедер в интервью газете Thüringische Landeszeitung сообщил, что при резком эмбарго на российский газ в ФРГ начнется безработица, социальный спад и кризис демократии.
Западные страны начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением Россией спецоперации по защите Донбасса.
24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса, Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.