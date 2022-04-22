Шольц заявил от отсутствии гарантий мира на Украине в случае эмбарго на газ

Шольц заявил от отсутствии гарантий мира на Украине в случае эмбарго на газ 2022-04-22 13:06:10"> 2022-04-22 13:06:10 2022-04-22 13:06:10 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что эмбарго на газ из России не принесет мир на Украину

22 апреля 2022, 13:06 0