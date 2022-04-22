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Германия заплатит России рекордную сумму за нефть и газ

DWN: ФРГ заплатит в 2022 году рекордные €33,9 млрд за энергоресурсы из России
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Германия заплатит в 2022 году рекордную сумму за покупку российских нефти и газа. Такими данными поделилось немецкое издание Deutsche Wirschafts Nachrichten 19 апреля.

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Как сообщается в материале, экологическая организация траты властей ФРГ на российскую нефть могут увеличиться с €11,4 млрд до €14,3 млрд. Расходы на импорт газа для Германии могут стать вдвое больше — с €8,8 млрд до €17,6 млрд. Также еще около €2 млрд немцам придется потратить на российский уголь. Таким образом, суммарно Берлин заплатит Москве €32 млрд за поставку энергоресурсов.

Немецкое издание t-online рассказало о том, что в связи с рекордным ростом немецких трат на российские нефть и газ экологическая организация Greenpeace призвала немецкие власти пересмотреть энергетическую политику.

«Разговоры федерального правительства о возможных запретах на импорт без конкретных действий крайне контрпродуктивны. Это приводит к росту цен на газ и сливает рекордные доходы в военную казну Путина. Этому финансированию <специальной военной операции России по защите Донбасса> необходимо положить конец», — говорит экономист Greenpeace Маурисио Варгас.

Он предлагает в качестве альтернативы жесткому эмбарго ввести так называемый «мирный сбор» и удерживать часть экспортной выручки России у себя.

18 апреля немецкие профсоюзы призвали власти выступить против незамедлительного отказа ЕС от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест

9 апреля премьер Баварии Маркус Зедер в интервью газете Thüringische Landeszeitung сообщил, что при резком эмбарго на российский газ в ФРГ начнется безработица, социальный спад и кризис демократии.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции после того, как 24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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