Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал невозможной долгосрочную изоляцию России

Немецкая промышленность очень сильно зависит от ресурсов России. Поэтому на длительный срок изолировать эту страну невозможно, рассказал в вышедшем в субботу, 23 апреля, интервью в The New York Times бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

«Вы не можете изолировать такую страну, как Россия, на длительный срок ни политически, ни экономически. Промышленность Германии нуждается в сырье, которым располагает Россия. И это не только нефть и газ, это еще и редкоземельные металлы, и это сырье невозможно заместить просто так», — заявил Шредер, добавив, что рано или поздно всем участникам конфликта придется сесть за стол переговоров.

По его мнению, экономика не сможет функционировать, а дома нечем будет отапливать.

Ранее в этот же день президент Социальной ассоциации Германии Адольф Бауэр предостерег от отказа от энергоносителей из России, объяснив это серьезными последствиями для жителей ФРГ.

По его словам, власти ФРГ не должны подвергать страну такому риску, иначе для немецкого рынка труда наступят «драматические последствия». Как подчеркнул Бауэр, существует лишь один фактор, при котором Берлин может отказаться от российских энергоресурсов, — это исключить перебои с их поставками в Германию.

Он также обратил внимание на высокий уровень инфляции в стране и предупредил об очень серьезных трудностях, с которыми могут столкнуться бедные слои немецкого населения.

Накануне в Бундесбанке заявили, что газовое эмбарго России обойдется Германии в €180 млрд. Также, по информации банка, инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3%, ускорится до 8,8%.

22 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что внезапное эмбарго на российский газ в случае введения его Германией не принесло бы быстрого мира на Украине и в Донбассе. Кроме того, в своем заявлении он подчеркнул, что если бы эмбарго было введено, то произошедшее имело бы серьезные последствия как для Германии, так и для всей Европы.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции и инициировали вопрос об ограничении зависимости от российских энергоресурсов в контексте проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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