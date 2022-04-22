Боррель заявил об угрозах в ЕС наложить вето на запрет нефти из России

Некоторые страны Евросоюза (ЕС) могут наложить вето на запрет нефти из России, поэтому ЕС пока не планирует вводить централизованные ограничения на поставки. Об этом 21 апреля заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Будет очень сложно [достичь единодушия в ЕС по вопросу эмбарго или поднятия пошлин на российскую нефть], потому что некоторые страны-участницы уже заявили, что наложат вето на любое коллективное решение», — приводит его слова издание Le Figaro.

Отвечая на вопрос, когда будет одобрен пакет санкций по эмбарго на нефть и газ из России, Боррель заявил, что пока ни по одному из предложений нет единогласия среди стран-членов ЕС.

Однако он подчеркнул, что страны могут решить действовать в соответствии с коллективным решением, которое официально не является решением ЕС.

Издание отмечает, что против полного отказа от российских энергоносителей выступают Германия, Австрия и Венгрия, поддерживают его Польша и Франция.

19 апреля министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна не будет поддерживать введение антироссийских санкций против поставок газа и нефти.

13 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена, Берлин и Будапешт не поддерживают эмбарго на поставки российского газа. Он добавил, что Австрия поддерживает санкции против РФ, но они должны наносить больший вред России, чем ЕС.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что государство, в отличие от других европейских стран, не нуждается в российском газе. По его словам, Франция изучает вопрос с закупками газа у других государств.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает ифляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

23 марта Путин заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. После этого некоторые государства Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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