Макрон заявил об отсутствии у Франции потребности в российском газе

Франция, в отличие от европейских стран, не нуждается в российском газе. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил французский президент Эммануэль Макрон.

«Европа зависит от российского газа… но Франция в нем не нуждается», — отметил он в беседе с телеканалом France 5.

Как сообщил Макрон, Франция изучает вопрос с закупками газа у других государств.

Кроме того, французский лидер не стал определять «красную линию» для ситуации вокруг Украины, поскольку такое решение, по его мнению, сделало бы Париж союзником стороны конфликта и заставило бы вступить в противостояние с РФ.

Во время интервью Макрон также отметил, что планирует обсудить во вторник с американским лидером Джо Байденом и европейскими партнерами новые санкции против РФ.

Ранее, 8 апреля, президент Франции назвал своим долгом продолжение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Париж с самого начала спецоперации не проявлял ни наивности, ни снисходительности по отношению к РФ. Кроме того, французский президент заявил, что страна готова стать гарантом безопасности Украины, когда будет достигнуто мирное соглашение.

31 марта ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что Европа столкнется с масштабным кризисом, в случае если поставки российского газа будут прекращены из-за возможной неспособности договориться с «Газпромом» об оплате за топливо в рублях.

По его мнению, кризис в европейских странах на этом фоне возникнет из-за необходимости сокращать работу промышленности, особенно предприятий в химической, металлургической отраслях, а также в машиностроении. Вместе с этим резко возрастет безработица.

23 марта Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. Он подчеркнул, что поставки топлива продолжатся в соответствии с объемами и по ценам, зафиксированным в заключенных ранее контрактах. Тем не менее многие страны высказались против оплаты российского газа рублями. В частности, 29 марта Макрон в телефонном разговоре с Путиным подчеркнул, что оплачивать российский газ в рублях невозможно.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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