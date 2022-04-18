Прямой эфир
Мир
В Эстонии представили законопроект о демонтаже памятников советским солдатам
Мир
Макрон отказался определять «красную линию» по ситуации вокруг Украины
Мир
США выразили готовность к дипломатическим контактам с КНДР
Мир
Пентагон подтвердил готовность обучать ВСУ работе с американскими гаубицами
Мир
Макрон обсудит с Байденом и союзниками новые санкции против России
Мир
В США назвали военно-промышленный комплекс России следующим этапом санкций
Мир
Макрон не исключил дальнейших контактов с Путиным по Украине
Интернет
Google опроверг снятие секретности в картах над военными объектами РФ
Туризм
Emirates Airlines заявила о планах продолжить полеты в РФ
Интернет
Ссылки на Instagram и Facebook исчезли из поисковой выдачи «Яндекса» и VK
Общество
В Климовском районе Брянской области отменили режим ЧС
Сюжет:

Макрон обсудит с Байденом и союзниками новые санкции против России

Президент Франции Макрон обсудит с Байденом и другими партнерами новые санкции против России
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить во вторник с американским лидером Джо Байденом и европейскими партнерами новые санкции против РФ. Об этом он заявил в понедельник, 18 апреля, на France 5.

Рост принял: Путин оценил способность экономики противостоять санкциям
Потребительские цены с начала марта увеличились на 9,4%, но блицкриг против России провалился, уверен президент

«Я планирую завтра после полудня обсудить с Байденом и европейскими лидерами вопрос санкций. Мы продолжим санкционное давление на Россию», — сказал он.

9 апреля сообщалось, что был утвержден пятый пакет санкций ЕС против России в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Эти санкции подразумевают «запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, начиная с августа 2022 года». Кроме того, зарегистрированные под российским флагом суда не смогут заходить в порты стран ЕС.

Под ограничения попали все автотранспортные компании из России и Белоруссии, исключением стали «фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и продовольственные товары, включая пшеницу, а также автомобильные перевозки в гуманитарных целях».

Вводится запрет на ввоз в Россию высоких технологий, ПО, реактивного топлива, квантовых компьютеров, полупроводников. Из РФ нельзя будет вывозить цемент, древесину, морепродукты, алкоголь.

По подсчетам еврокомиссаров, согласованные запреты на экспорт и импорт достигают €10 млрд и €5,5 млрд.

Кроме того, вводится полный запрет на операции четырех ключевых российских банков, на долю которых приходится 23% рыночной доли российского банковского сектора, говорится в документе Евросоюза.

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций Евросоюза против России. Рестрикции включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничениями оказались и частные лица, и организации. Санкции затронули свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022