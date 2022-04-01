Двое для дворца: как соперником Макрона вновь стала Марин Ле Пен

Предвыборная гонка во Франции выходит на финишную прямую. Исходя из данных соцопросов, в 2022 году страну ждет повторение выборов 2017-го, когда во втором туре схлестнулись центрист Эммануэль Макрон, ставший в итоге президентом Пятой республики, и икона французских ультраправых Марин Ле Пен. Пока прогнозы предвещают победу действующему главе Елисейского дворца, но далеко не столь уверенную, как пять лет назад. Многое на этих выборах, указывают эксперты, будет зависеть и от явки избирателей, которые пока особой активностью не отличаются.

Борцы за Елисейский

За считаные дни до президентских выборов во Франции главным фаворитом гонки предсказуемо оказался нынешний глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон. Согласно опросу NSPpolls от 30 марта, в первом туре выборов 10 апреля за действующего президента готовы проголосовать 27,9% избирателей.

На руку лидеру Пятой республики, бесспорно, сыграло активное восстановление экономики страны после долгой пандемии. А в последние недели он упрочил свой рейтинг на фоне событий на Украине: хотя многочисленные попытки Макрона примирить Москву и Киев не особо удались, избиратели (а по данным опроса службы Ifop от 28 марта, ситуацией на Украине озабочены 88% французов) оценили уже саму его активность на дипломатическом поприще. Для сравнения: до 24 февраля опросы также прочили Макрону первенство, но с 24–25% голосов в первом туре.

«Преимущество Макрона в том, что в это время люди объединяются вокруг президента, который возглавляет оборонную и внешнюю политику... Считается, что в этой ситуации неразумно назначать нового президента, у которого нет опыта», — пояснил прессе роль «украинского фактора» глава Фонда политических инноваций (Fondapol) Доминик Рейни.

При этом действующему президенту, официально вступившему в гонку последним из всех 12 кандидатов, по сути, даже не пришлось устраивать многочисленных предвыборных митингов. «Люди не ожидали бы от него или не хотели бы, чтобы он отсутствовал, был поглощен митингами, сам проводил кампанию, поскольку, по сути, ему нужно быть президентом», — пояснил в одном из интервью соратник Макрона госсекретарь по европейским делам Клеман Бон.

— Ситуация на Украине занимает почти всё место во французских политических дебатах, и в итоге мы не так много говорим и обсуждаем собственно президентские выборы, — заметил «Известиям» французский политолог левого толка Тома Геноле, добавив, что такие «апатичные обстоятельства» кампании заметно ослабят легитимность победителя выборов, кто бы им не стал.

Ближайший соперник Макрона — кандидат от «Национального объединения», лидер ультраправых Марин Ле Пен — оказалась, по данным того же опроса, второй с рейтингом 19,9%. Тройку лидеров с 14,7% поддержки замкнул ветеран французского левого фронта Жан-Люк Меланшон, который еще в середине января «котировался» не выше 10%. Как и для Ле Пен, для него это станет третьей попыткой пройти в Елисейский дворец.

Кандидатка французского центра и ставленница партии «Республиканцы» Валери Пекресс, которую всего пару месяцев назад считали главной соперницей Макрона, к настоящему моменту заметно «сдулась», упав в общем зачете на пятое место с рейтингом около 10%.

Схожие взлет и падение случились и с ультраправым политическим журналистом Эриком Земмуром. Появившись на политическом небосклоне Франции как черт из табакерки, к концу сентября лидер созданного им же политического движения «Реконкиста» ворвался в тройку лидеров и удерживал «бронзу» вплоть до начала декабря. Подкосило его то же, что повысило шансы Макрона, — события на Украине. На их фоне борьба с иммиграцией и преступностью, бывшие центральным козырем всей программы Земмура, отошли в тень. А его растиражированное всеми СМИ восхищение Владимиром Путиным, критика НАТО и нежелание принимать украинских беженцев похоронили шансы на существенную поддержку электората.

Все остальные претенденты на кресло в Елисейском дворце — как слева, так и справа, — и ранее не подававшие особых надежд, остались в пределах 5% максимум.

Снова в «дамках»

Предвыборная картина, сложившаяся в преддверии первого тура, указывает, что во втором туре, намеченном на 24 апреля, как и в 2017 году, вновь схлестнутся Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Впрочем, пять лет назад разрыв между ними был куда существеннее — 66% голосов за молодого, активного, но на тот момент не проверенного властью Макрона против 33,9% за главную икону французских ультраправых. Между тем на грядущих выборах во втором туре отрыв между кандидатами, согласно всем прогнозам, составит не более 10% в пользу действующего главы республики.

«Она может победить на этих президентских выборах. У нее есть стратегия, которая, похоже, работает. А Земмур сделал ее более «мягкой», — заметил на прошлой неделе в эфире France 5 соратник Макрона глава МВД Жеральд Дарманен, говоря о шансах Марин Ле Пен.

В прошлом Ле Пен прославилась прежде всего своей жесткой антииммигрантской риторикой, разговорами о возможном выходе Франции из ЕС и дружественным отношением к России. А еще в 2014 году партия Ле Пен, называвшаяся на тот момент «Национальным фронтом», даже получила от одного из российских банков кредит на €9 млн.

К нынешнему голосованию она «причесала» имидж своей партии, дезавуировав многие из самых радикальных идей — настолько, что ее родная племянница Марион Марешаль публично заявила о поддержке более радикального Эрика Земмура. К слову, как утверждала французская пресса, еще несколько месяцев назад Марин Ле Пен напечатала несколько предвыборных листовок, изображающих ее с президентом Путиным, которые затем, когда любить Россию во Франции стало немодным, якобы были выброшены.

— В отличие от Пекресс, Земмура и иже с ними Ле Пен сосредоточилась на проблеме стоимости жизни, а не иммиграции, охватив тем самым озабоченности всего рабочего класса как крайне правого, так и крайне левого толка. На руку ей сыграло и падение Земмура из-за его ремарок по украинской теме, — пояснил «Известиям» возросшую к выборам популярность Ле Пен политолог и эксперт по Франции из Астонского университета Джон Гаффни.

Третий фактор

Опрос, проведенный за полторы недели до первого тура компанией BVA, показал, что только 71% респондентов намеревались принять участие в апрельских выборах. На практике это значит, что неявка в первом туре может даже побить рекорд 2002 года, когда своим избирательным правом манкировали 28,4% французских избирателей.

— При условии, что будет колоссальное количество воздержавшихся левых, существует статистическая, хоть и очень небольшая, вероятность того, что Марин Ле Пен опередит Эммануэля Макрона, — предположил Тома Геноле.

При этом, по его словам, не исключено также и то, что вместо Марин Ле Пен на второе место выбьется и ныне третий участник гонки Жан-Люк Меланшон.

— Согласно последним опросам, если принять во внимание погрешность, самый низкий балл Марин Ле Пен немного уступает самому высокому баллу Меланшона. Таким образом, он мог бы выйти во второй тур вместо Марин Ле Пен. Однако это не изменило бы конечного результата — переизбрания с большим перевесом во втором туре Эммануэля Макрона, — сказал французский политолог.

По-хорошему в высокой активности электората заинтересованы все главные участники президентской гонки. Неспроста в штабе Макрона уже неоднократно призывали своих сторонников не считать его переизбрание предрешенным и всё-таки утрудить себя и прийти на участки для голосования.

Впрочем, самая большая группа «прогульщиков» выборов сейчас относится к тем, кто не поддерживает ни нынешнего президента, ни Марин Ле Пен.

— Макрон не пользуется бешеной популярностью, поскольку многие считают его слишком буржуазным, а с Ле Пен связано много нелицеприятных вещей, так что многие считают, что по-настоящему голосовать не за кого, — заметил Джон Гаффни.

Впрочем, остудить избирательный пыл может и еще одно обстоятельство, от активности кандидатов и их штабов не зависящее, — новый рост заболеваемости COVID-19. Вскоре после отмены правительством очередных противоэпидемических ограничений в марте, включая отказ от паспортов вакцинации и масок, ежедневные случаи заболевания стали стремительно расти, 29 марта превысив 200 тыс. случаев за день.