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Макрон назвал диалог с Путиным своим долгом

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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал своим долгом продолжение переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил 8 апреля в беседе с журналистом газеты Parisien.

Спецоперация в Донбассе 8 апреля. Текстовая трансляция
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«Франция с самого начала не проявляла ни наивности, ни снисходительности по отношению к президенту Путину», — подчеркнул он.

По словам Макрона, его долг — продолжать переговоры, так как это нужно.

«Это то, что позволяет нам быть игроками в переговорах», — подчеркнул политик.

Ранее в пятницу Макрон выразил мнение, что ситуация на Украине не будет урегулирована в ближайшие недели, поэтому населению необходимо предоставить гуманитарную помощь. Он напомнил, что делает всё возможное вместе с Турцией, Грецией и ООН для организации гуманитарных операций в Мариуполе и Днепре.

31 марта глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан отметил, что Франция выступает за скорейшее урегулирование ситуации и двустороннее прекращение огня. Однако, по его мнению, переговоры между РФ и Украиной пока не привели к желаемым результатам.

23 марта французский президент сообщил, что Париж намерен поддерживать контакт с Москвой столько, сколько это необходимо. Он также выразил надежду на прекращение огня и обеспечение мирных переговоров.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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