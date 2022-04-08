Макрон рассказал об организации гумпомощи в Днепре и Мариуполе

Ситуация на Украине не будет урегулирована в ближайшие недели, поэтому населению необходимо предоставить гуманитарную помощь. Об этом 8 апреля заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я думаю, что мы увидим очень тяжелую ситуацию в Донбассе в ближайшие дни и недели», — сказал он в эфире радиостанции RTL.

По словам французского лидера, он делает всё возможное вместе с Турцией, Грецией и ООН для организации гуманитарных операций в Мариуполе и Днепре.

Накануне Макрон сообщил, что Париж готов стать гарантом безопасности Украины, когда будет достигнуто мирное соглашение. Он добавил, что продолжит вести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным вне зависимости от их результативности. По его мнению, это долг Франции.

6 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен не дал прямого ответа на вопрос о готовности Белого дома стать гарантом безопасности Украины. Ранее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил, что встреча предполагаемых стран — гарантов безопасности республики точно состоится и ряд государств ее уже подтвердил. При этом украинский лидер добавил, что какими будут детали гарантий безопасности и какая из стран на какие из них готова, пока сказать трудно.

1 апреля Зеленский заявил, что Украина обменялась с рядом стран проектами документов о гарантиях безопасности. По его словам, на данный момент США, Великобритания, Германия, Франция и Турция выразили готовность стать гарантами или уже обменялись с Киевом некоторыми ранними проектами документов по безопасности. Президент призвал и другие страны открыто присоединиться к ним.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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