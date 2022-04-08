Прямой эфир
Экономика
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании цифровых валют
Армия
ВС РФ ракетами «Бастион» уничтожили центр подготовки наемников под Одессой
Общество
ОАК планирует произвести порядка 70 авиалайнеров Ту-214 до 2030 года
Мир
Парламент Италии выступил в поддержку Донбасса
Происшествия
Власти Кузбасса подтвердили обрушение породы на шахте «Талдинская-Западная 1»
Экономика
Токио заявил о постепенном сокращении импорта российского угля
Мир
ВСУ четыре раза обстреляли города Калиново и Донецкий в ЛНР
Мир
Франция сообщила о готовности стать гарантом безопасности для Украины
Экономика
Санкции США затронули производителя алмазов «Алроса»
Общество
ЛДПР предложила переименовать в честь Жириновского Луков переулок в Москве
Мир
США расширили санкции в отношении России
Сюжет:

Макрон рассказал об организации гумпомощи в Днепре и Мариуполе

Макрон: конфликт на Украине не завершится в ближайшее время
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация на Украине не будет урегулирована в ближайшие недели, поэтому населению необходимо предоставить гуманитарную помощь. Об этом 8 апреля заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Спецоперация в Донбассе 8 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Я думаю, что мы увидим очень тяжелую ситуацию в Донбассе в ближайшие дни и недели», — сказал он в эфире радиостанции RTL.

По словам французского лидера, он делает всё возможное вместе с Турцией, Грецией и ООН для организации гуманитарных операций в Мариуполе и Днепре.

Накануне Макрон сообщил, что Париж готов стать гарантом безопасности Украины, когда будет достигнуто мирное соглашение. Он добавил, что продолжит вести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным вне зависимости от их результативности. По его мнению, это долг Франции.

6 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен не дал прямого ответа на вопрос о готовности Белого дома стать гарантом безопасности Украины. Ранее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил, что встреча предполагаемых стран — гарантов безопасности республики точно состоится и ряд государств ее уже подтвердил. При этом украинский лидер добавил, что какими будут детали гарантий безопасности и какая из стран на какие из них готова, пока сказать трудно.

1 апреля Зеленский заявил, что Украина обменялась с рядом стран проектами документов о гарантиях безопасности. По его словам, на данный момент США, Великобритания, Германия, Франция и Турция выразили готовность стать гарантами или уже обменялись с Киевом некоторыми ранними проектами документов по безопасности. Президент призвал и другие страны открыто присоединиться к ним.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022