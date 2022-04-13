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Канцлер Австрии назвал не поддерживающие газовое эмбарго России страны

Канцлер Австрии Нехаммер: Вена, Берлин и Будапешт не поддерживают эмбарго на газ из России
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Вена, Берлин и Будапешт не поддерживают эмбарго на поставки российского газа. Об этом 13 апреля в интервью телеканалу CNN заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

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«Австрия не одинока, выступая против эмбарго на газ. Такого же мнения придерживаются Германия, Венгрия и другие страны — члены ЕС», — отметил он.

Нехаммер добавил, что Австрия поддерживает санкции против РФ, но они должны наносить больший вред России, чем ЕС. По его словам, Брюссель намерен и дальше вводить дальнейшие ограничительные меры против России, но так, чтобы не слишком сильно вредить самому союзу.

Отказ от российского газа на данный момент невозможен, на это потребуется время, подчеркнул он.

Накануне стало известно, что глава оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль упрекнул Нехаммера в том, что тот не затронул тему энергоснабжения на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, которая прошла в Москве.

Нехаммер прибыл с визитом в Москву в воскресенье. Встреча прошла на следующий день, 11 апреля, в подмосковной резиденции президента России Владимира Путина в закрытом от прессы режиме и продлилась 75 минут.

Визит австрийского канцлера был согласован с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем. До своего визита в Москву Нехаммер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой украинский лидер заявил, что желает вести прямые переговоры с Путиным. Это предложение было передано президенту России. Однако, по словам канцлера, на него «не последовало значительной реакции».

Канцлер Австрии назвал беседу открытой и очень жесткой.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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