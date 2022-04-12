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Канцлера Австрии упрекнули в отсутствии темы газа на переговорах с Путиным

Оппозиционер Кикль упрекнул канцлера Австрии в отсутствии темы энергетики на встрече с Путиным
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Глава оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль упрекнул канцлера страны Карла Нехаммера в том, что тот не затронул тему энергоснабжения на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, которая накануне прошла в Москве. Об этом говорится в распространенном во вторник, 12 апреля, заявлении политика.

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«Ни слова о возможных мирных переговорах, ни слова о будущем нашего энергоснабжения, но прославление собственного «выхода» пустыми словами», — отреагировал Кикль.

Глава оппозиционной партии подчеркнул, что у него сложилось впечатление, что австрийский канцлер совершил поездку только для того, чтобы «представить себя мачо» и отвлечься от дел возглавляемой им Австрийской народной партии (АНП).

Нехаммер прибыл с визитом в Москву в воскресенье. Встреча прошла на следующий день,11 апреля, в подмосковной резиденции Путина в закрытом от прессы режиме и продлилась 75 минут. Она стала первой с момента вступления Нехаммера в должность канцлера в конце прошлого года. Он должен был выступить в роли «строителя мостов» и поспособствовать «приближению к миру» в контексте ситуации на Украине.

Визит был согласован с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

После канцлер Австрии назвал беседу открытой и очень жесткой.

До своего визита в Москву Нехаммер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой украинский лидер заявил, что желает вести прямые переговоры с Путиным. Это предложение было передано президенту России. Однако, по словам канцлера, на него «не последовало значительной реакции».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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