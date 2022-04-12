Венский шанс: зачем канцлер Австрии посетил Москву

Санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться до прекращения военной операции на Украине, при этом альтернативы прямому диалогу с Москвой нет. Об этом по итогам переговоров с Владимиром Путиным сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер . Встреча прошла в закрытом формате 11 апреля в Москве. В этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что центральная тема переговоров — Украина. И глава российского МИДа в понедельник подтвердил, что Москва по-прежнему настроена на переговоры с Киевом . Как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, будучи членом ЕС, но не НАТО, Австрия способна выполнить роль посредника в конфликте. Кроме того, по мнению политологов, переговоры не могли пройти без обсуждения российских энергопоставок — Австрия зависит от природного газа из РФ на 80%.

Поездка №1

Австрийский канцлер Карл Нехаммер стал первым лидером в Евросоюзе, который прибыл с визитом в РФ с момента начала специальной военной спецоперации на Украине 24 февраля . Бывший министр внутренних дел Австрии, сменивший Себастьяна Курца на посту федерального канцлера после коррупционного скандала только в конце прошлого года, впервые посетил Россию в новой должности. При этом до того, как отправиться в Москву, австрийский политик побывал в Киеве , где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Переговоры в резиденции Ново-Огарево начались около четырех часов дня. По данным издания Kronen Zeitung, они прошли один на один, без советников и переводчиков. Не было и рукопожатий. В общей сложности встреча продлилась всего 75 минут .

Решение Карла Нехаммера лично пообщаться с Владимиром Путиным в Москве никак не противоречит политике ЕС, который недавно объявил об уже пятом пакете антироссийских санкций. Австрийский политик еще в преддверии переговоров подчеркнул, что его поездка согласована с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем . При этом главная цель визита австрийского канцлера заключается в содействии российско-украинскому диалогу, напомнил в беседе с «Известиями» профессор университета Вены и эксперт по истории Восточной Европы Вольфганг Мюллер.

«Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений», — написал Карл Нехаммер в Twitter.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил в день встречи, что центральная тема переговоров — Украина .

Венский шанс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Примечательно, что на этот раз разговор двух лидеров прошел полностью в закрытом формате: без протокольной съемки и заявлений для СМИ. Такое решение, по словам пресс-секретаря российского президента, было принято по инициативе австрийской стороны. Тем не менее Карл Нехаммер по итогам переговоров всё же раскрыл некоторые подробности, но только своим СМИ, выступив в посольстве Австрии в Москве .

Как отмечает Kurier, по итогам встречи канцлер заверил: его самым важным посланием Владимиру Путину было то, что спецоперация на Украине должна закончиться , потому что в происходящем есть проигравшие с обеих сторон. По словам главы австрийского правительства, разговор с президентом России был очень прямой и открытый, при этом тяжелый. « Это был не дружественный визит », — сказал Нехаммер. Австрийский канцлер подчеркнул, что он также поднял тему «военных преступлений в Буче», отметив необходимость международного расследования.

— Карл Нехаммер в отличие от Себастьяна Курца — это техническая фигура , серый демократ. Тем не менее он является выразителем австрийской внешней политики, а Австрия последние десятилетия никогда не действовала с шашкой наголо , — сказал «Известиям» доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. — Австрийцы отличаются более взвешенным подходом даже, чем немцы, и пытаются застолбить за собой роль глобального посредника и переговорной площадки. Именно поэтому они отказались от поставок оружия на Украину, будучи членом ЕС. Несмотря на то что сейчас в правящей коалиции страны крайне антироссийская партия зеленых, постоянство в австрийской политике продолжается.

Так или иначе, эти переговоры Нехаммер назвал своей обязанностью. « Альтернативы поиску прямого диалога с Россией нет, несмотря на все разногласия », — подчеркнул австрийский канцлер.

Кроме того, он заявил о важности поддержки переговорного процесса Киева и Москвы в Стамбуле.

Роль посредника

Австрия способна сыграть положительную роль как посредник, поскольку это нейтральное государство , считает руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. По его словам, руководство этой страны неоднократно подчеркивало, что они вне блоков и выступают против решения проблем военными путями.

— Хотя, конечно, они выполняют определенную линию Евросоюза. Сейчас для ЕС очень важна роль Австрии, поскольку если в Россию приезжает представитель страны объединения, которая не входит в НАТО , то это не усложняет обсуждение проблем, — заявил он «Известиям».

Стоит отметить, что Россия по-прежнему настроена на переговоры с Украиной, которые начались 28 февраля. По словам министра иностранных дела РФ Сергея Лаврова, в настоящий момент нет причин, по которым они не могут продолжаться . Хотя договориться о возможности встречи на высшем уроне обеим сторонами пока так и не удалось. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и вовсе заявил, что переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся только после битвы за Донбасс.

Венский шанс Фото: Global Look Press/Winfried Rothermel

Визит австрийского канцлера важен и с точки зрения предотвращения дальнейшей эскалации напряжения в отношениях между РФ и странами Евросоюза после слов главы европейской дипломатии Жозепа Борреля , который подтвердил стремление Брюсселя добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путем . В этом контексте он выступил за дальнейшее расширение военной помощи Киеву. В России это заявление восприняли с тревогой. По словам Сергея Лаврова, такой подход существенно меняет правила игры, поскольку ЕС до сих пор никогда не выступал как военная организация.

Австрия сейчас может оказаться в роли ответственной европейской страны, которая прекрасно понимает, что тотальное закрытие друг от друга России и Европы позитивно не повлияет ни на экономические, ни на политические, ни на геополитические контуры современного мира , пояснил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Хотя он напомнил, что есть и другие, куда более близкие для России страны, которые готовы стать неким мостом между Москвой и Брюсселем. Речь идет, в частности, о Сербии, Турции и Венгрии.

Впрочем, как отметил в беседе с «Известиям» австрийский политолог Герхард Манготт, наивно полагать, что Австрия может стать реальным посредником, поскольку отношения между Москвой и Веной в настоящее время натянуты , а сама Австрия не обладает глобальным политическим весом. «У Нехаммера, безусловно, искренние намерения, но это иллюзия», — добавил эксперт.

Национальный интерес

Несмотря на то что заявления австрийского лидера не касались темы газовых поставок из РФ, политологи уверены, что на переговорах ей было отведено особое место . К тому же возможность обсуждения этой темы еще до начала встречи не исключил Дмитрий Песков.

Вена, с одной стороны, проявляет солидарность с ЕС в вопросе антироссийских санкций, подчеркивая, что они останутся в силе и будут ужесточаться до тех пор, пока Россия не прекратит военную операцию на Украине. Об этом австрийский канцлер заявил и по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Москве 11 апреля.

С другой стороны, Австрия выступает против нефтяного и газового эмбарго в отношении Москвы . К слову, при подготовке пятого санкционного пакета страны Прибалтики настаивали на введении запрета на российскую нефть. А Германия и Австрия предостерегали от быстрых решений из-за высоких цен на энергоносители. Сейчас страны ЕС уже начали подготовку к шестому пакету санкций с «нефтяной опцией», сообщили в МИД Литвы.

— Вена сильно зависит от РФ в плане энергоресурсов. Австрия была большим сторонником «Северного потока – 2» . Сейчас они постоянно подчеркивают: несмотря на то что они поддерживают санкции ЕС, их национальные интересы не должны ущемляться. В эти интересы входят и поставки российского газа. Для Нехаммера это вопрос номер один на переговорах,— считает Владимир Швейцер.

Венский шанс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг недавно заявил, что страны ЕС должны реалистично смотреть на происходящее, подчеркнув, что ряд европейских государств просто «не могут в одночасье заменить российский импорт газа». В министерстве окружающей среды и энергетики Австрии также царит скепсис по поводу этого вопроса. По словам главы ведомства Леоноры Гевесслер, Австрия «в непропорциональной степени зависит от российских поставок природного газа — на 80%» . Причем доля энергетической зависимости Вены от Москвы в недавнем прошлом, несмотря на «зеленые инициативы», не уменьшалась, а даже увеличивалась.

— Вена — это второй после Берлина покупатель российского газа. Учитывая, что в Австрии нет АЭС, они еще активнее Германии используют российский газ на своем производстве. Вена зависит и от поставок нефти из России, — добавил Вадим Трухачев.

Как заявил «Известиям» Герхард Манготт, канцлер Австрии мог заверить российского президента в том, что Вена будет голосовать против газового эмбарго в ЕС.

По словам Вадима Трухачева, встреча не могла обойтись и без обсуждения недавнего поручения Владимира Путина поставлять газ в недружественные страны (в этот перечень входят как раз все государства Евросоюза) за рубли . В ответ на это Австрия, как и Германия, ввели режим раннего предупреждения ЧС. Кроме того, из-за опасений, что Москва может остановить поставки, в стране ужесточили контроль за газоснабжением.