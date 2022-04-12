Венский шанс: зачем канцлер Австрии посетил Москву
Санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться до прекращения военной операции на Украине, при этом альтернативы прямому диалогу с Москвой нет. Об этом по итогам переговоров с Владимиром Путиным сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Встреча прошла в закрытом формате 11 апреля в Москве. В этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что центральная тема переговоров — Украина. И глава российского МИДа в понедельник подтвердил, что Москва по-прежнему настроена на переговоры с Киевом. Как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, будучи членом ЕС, но не НАТО, Австрия способна выполнить роль посредника в конфликте. Кроме того, по мнению политологов, переговоры не могли пройти без обсуждения российских энергопоставок — Австрия зависит от природного газа из РФ на 80%.
Поездка №1
Австрийский канцлер Карл Нехаммер стал первым лидером в Евросоюзе, который прибыл с визитом в РФ с момента начала специальной военной спецоперации на Украине 24 февраля. Бывший министр внутренних дел Австрии, сменивший Себастьяна Курца на посту федерального канцлера после коррупционного скандала только в конце прошлого года, впервые посетил Россию в новой должности. При этом до того, как отправиться в Москву, австрийский политик побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Переговоры в резиденции Ново-Огарево начались около четырех часов дня. По данным издания Kronen Zeitung, они прошли один на один, без советников и переводчиков. Не было и рукопожатий. В общей сложности встреча продлилась всего 75 минут.
Решение Карла Нехаммера лично пообщаться с Владимиром Путиным в Москве никак не противоречит политике ЕС, который недавно объявил об уже пятом пакете антироссийских санкций. Австрийский политик еще в преддверии переговоров подчеркнул, что его поездка согласована с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем. При этом главная цель визита австрийского канцлера заключается в содействии российско-украинскому диалогу, напомнил в беседе с «Известиями» профессор университета Вены и эксперт по истории Восточной Европы Вольфганг Мюллер.
«Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений», — написал Карл Нехаммер в Twitter.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил в день встречи, что центральная тема переговоров — Украина.
Примечательно, что на этот раз разговор двух лидеров прошел полностью в закрытом формате: без протокольной съемки и заявлений для СМИ. Такое решение, по словам пресс-секретаря российского президента, было принято по инициативе австрийской стороны. Тем не менее Карл Нехаммер по итогам переговоров всё же раскрыл некоторые подробности, но только своим СМИ, выступив в посольстве Австрии в Москве.
Как отмечает Kurier, по итогам встречи канцлер заверил: его самым важным посланием Владимиру Путину было то, что спецоперация на Украине должна закончиться, потому что в происходящем есть проигравшие с обеих сторон. По словам главы австрийского правительства, разговор с президентом России был очень прямой и открытый, при этом тяжелый. «Это был не дружественный визит», — сказал Нехаммер. Австрийский канцлер подчеркнул, что он также поднял тему «военных преступлений в Буче», отметив необходимость международного расследования.
— Карл Нехаммер в отличие от Себастьяна Курца — это техническая фигура, серый демократ. Тем не менее он является выразителем австрийской внешней политики, а Австрия последние десятилетия никогда не действовала с шашкой наголо, — сказал «Известиям» доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. — Австрийцы отличаются более взвешенным подходом даже, чем немцы, и пытаются застолбить за собой роль глобального посредника и переговорной площадки. Именно поэтому они отказались от поставок оружия на Украину, будучи членом ЕС. Несмотря на то что сейчас в правящей коалиции страны крайне антироссийская партия зеленых, постоянство в австрийской политике продолжается.
Так или иначе, эти переговоры Нехаммер назвал своей обязанностью. «Альтернативы поиску прямого диалога с Россией нет, несмотря на все разногласия», — подчеркнул австрийский канцлер.
Кроме того, он заявил о важности поддержки переговорного процесса Киева и Москвы в Стамбуле.
Роль посредника
Австрия способна сыграть положительную роль как посредник, поскольку это нейтральное государство, считает руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. По его словам, руководство этой страны неоднократно подчеркивало, что они вне блоков и выступают против решения проблем военными путями.
— Хотя, конечно, они выполняют определенную линию Евросоюза. Сейчас для ЕС очень важна роль Австрии, поскольку если в Россию приезжает представитель страны объединения, которая не входит в НАТО, то это не усложняет обсуждение проблем, — заявил он «Известиям».
Стоит отметить, что Россия по-прежнему настроена на переговоры с Украиной, которые начались 28 февраля. По словам министра иностранных дела РФ Сергея Лаврова, в настоящий момент нет причин, по которым они не могут продолжаться. Хотя договориться о возможности встречи на высшем уроне обеим сторонами пока так и не удалось. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и вовсе заявил, что переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся только после битвы за Донбасс.
Визит австрийского канцлера важен и с точки зрения предотвращения дальнейшей эскалации напряжения в отношениях между РФ и странами Евросоюза после слов главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который подтвердил стремление Брюсселя добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путем. В этом контексте он выступил за дальнейшее расширение военной помощи Киеву. В России это заявление восприняли с тревогой. По словам Сергея Лаврова, такой подход существенно меняет правила игры, поскольку ЕС до сих пор никогда не выступал как военная организация.
Австрия сейчас может оказаться в роли ответственной европейской страны, которая прекрасно понимает, что тотальное закрытие друг от друга России и Европы позитивно не повлияет ни на экономические, ни на политические, ни на геополитические контуры современного мира, пояснил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Хотя он напомнил, что есть и другие, куда более близкие для России страны, которые готовы стать неким мостом между Москвой и Брюсселем. Речь идет, в частности, о Сербии, Турции и Венгрии.
Впрочем, как отметил в беседе с «Известиям» австрийский политолог Герхард Манготт, наивно полагать, что Австрия может стать реальным посредником, поскольку отношения между Москвой и Веной в настоящее время натянуты, а сама Австрия не обладает глобальным политическим весом. «У Нехаммера, безусловно, искренние намерения, но это иллюзия», — добавил эксперт.
Национальный интерес
Несмотря на то что заявления австрийского лидера не касались темы газовых поставок из РФ, политологи уверены, что на переговорах ей было отведено особое место. К тому же возможность обсуждения этой темы еще до начала встречи не исключил Дмитрий Песков.
Вена, с одной стороны, проявляет солидарность с ЕС в вопросе антироссийских санкций, подчеркивая, что они останутся в силе и будут ужесточаться до тех пор, пока Россия не прекратит военную операцию на Украине. Об этом австрийский канцлер заявил и по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Москве 11 апреля.
С другой стороны, Австрия выступает против нефтяного и газового эмбарго в отношении Москвы. К слову, при подготовке пятого санкционного пакета страны Прибалтики настаивали на введении запрета на российскую нефть. А Германия и Австрия предостерегали от быстрых решений из-за высоких цен на энергоносители. Сейчас страны ЕС уже начали подготовку к шестому пакету санкций с «нефтяной опцией», сообщили в МИД Литвы.
— Вена сильно зависит от РФ в плане энергоресурсов. Австрия была большим сторонником «Северного потока – 2». Сейчас они постоянно подчеркивают: несмотря на то что они поддерживают санкции ЕС, их национальные интересы не должны ущемляться. В эти интересы входят и поставки российского газа. Для Нехаммера это вопрос номер один на переговорах,— считает Владимир Швейцер.
Глава МИД Австрии Александр Шалленберг недавно заявил, что страны ЕС должны реалистично смотреть на происходящее, подчеркнув, что ряд европейских государств просто «не могут в одночасье заменить российский импорт газа». В министерстве окружающей среды и энергетики Австрии также царит скепсис по поводу этого вопроса. По словам главы ведомства Леоноры Гевесслер, Австрия «в непропорциональной степени зависит от российских поставок природного газа — на 80%». Причем доля энергетической зависимости Вены от Москвы в недавнем прошлом, несмотря на «зеленые инициативы», не уменьшалась, а даже увеличивалась.
— Вена — это второй после Берлина покупатель российского газа. Учитывая, что в Австрии нет АЭС, они еще активнее Германии используют российский газ на своем производстве. Вена зависит и от поставок нефти из России, — добавил Вадим Трухачев.
Как заявил «Известиям» Герхард Манготт, канцлер Австрии мог заверить российского президента в том, что Вена будет голосовать против газового эмбарго в ЕС.
По словам Вадима Трухачева, встреча не могла обойтись и без обсуждения недавнего поручения Владимира Путина поставлять газ в недружественные страны (в этот перечень входят как раз все государства Евросоюза) за рубли. В ответ на это Австрия, как и Германия, ввели режим раннего предупреждения ЧС. Кроме того, из-за опасений, что Москва может остановить поставки, в стране ужесточили контроль за газоснабжением.
К слову, Жозеп Боррель 11 апреля заявил, что главы МИД стран ЕС пока не приняли решений по санкциям в отношении российских нефти и газа. Тем не менее обсуждение этого вопроса продолжится, заверил он.