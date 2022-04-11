Канцлер Австрии заявил о переданном Путину желании Зеленского вести личные переговоры

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в понедельник, 11 апреля, заявил, что сообщил президенту России Владимиру Путину о желании украинского лидера Владимира Зеленского вести прямые переговоры.

«Я ему также указал, что президент Зеленский хочет с ним прямого контакта, чтобы вести переговоры. Но на это не последовало значительной реакции», — подчеркнул политик на брифинге для СМИ Австрии по итогам переговоров с Путиным в Москве.

11 апреля о закрытом формате встречи Путина и Нехаммера заявил глава австрийского МИДа Александер Шалленберг. Он также выразил надежду на то, что визит канцлера в Москву поможет уладить ситуацию на Украине.

Позже Нехаммер назвал беседу с Владимиром Путиным очень жесткой и открытой. По данным СМИ, разговор двух лидеров длился 75 минут, общий прием — 90 минут. Встреча сторон стала первой с момента вступления Нехаммера в должность канцлера в конце прошлого года.

10 апреля о поездке канцлера в Москву сообщили австрийские СМИ. Отмечалось, что визит был согласован с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

В этот же день Нехаммер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в пресс-службе Зеленского, украинский президент поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь и технику, в том числе пожарные машины. В свою очередь, Нехаммер отметил, что Вена поддерживает Киев во всех актуальных вопросах.

9 апреля Зеленский назвал переговоры с РФ единственным выходом из сложившейся ситуации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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