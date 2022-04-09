Прямой эфир
Мир
Более 80 горняков остаются под землей из-за обстрелов ВСУ шахт в Донецке
Мир
Зеленский назвал переговоры с РФ единственным выходом для Украины
Интернет
Комиссия Госдумы планирует ограничить способы заработка Google в России
Мир
Путин и Пашинян провели телефонные переговоры
Мир
В ЕС попросили Зеленского доказать непричастность Киева к событиям в Буче
Мир
Германия достигла предела в поставках оружия Украине
Мир
В Минобороны РФ заявили о готовящейся Киевом провокации в Ирпене
Мир
В ДНР сообщили об ударе «Градами» по Донецку
Туризм
Ростуризм оценил доход регионов из-за туристического кешбэка в 100 млрд рублей
Экономика
Заявки покупателей ЕС на прокачку газа через Украину начали снижаться
Политика
В Крыму призвали национализировать активы организаторов блокады полуострова
Сюжет:

Зеленский назвал переговоры с РФ единственным выходом для Украины

Президент Зеленский признал, что у Украины нет другого выхода, кроме переговоров с Россией
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина намерена продолжить переговоры с Россией, так как это единственный выход из сложившейся ситуации. Об этом в субботу, 9 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Сумма разностей: чего ждать от дальнейших переговоров РФ и Украины
И почему оценки прогресса консультаций Москвой и Киевом не совпадают

«Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров», — сказал он в интервью немецкой газете Bild.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины идут непросто, но Москва будет добиваться того, чтобы цели этих контактов достигались.

За день до этого Лавров прокомментировал новый проект соглашений Киева с Москвой. Как отметил дипломат, документ, предоставленный украинской стороной, отходит от ряда важнейших предложений, которые стороны зафиксировали на переговорах в Стамбуле.

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022