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Переговоры президента России и канцлера Австрии начались в Ново-Огарево

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В подмосковной резиденции президента РФ в Ново-Огарево начались переговоры российского лидера Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Встреча уже идет», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что начало беседы было запланировано на 15:00 мск.

Встреча сторон стала первой с момента вступления Нехаммера в должность канцлера в конце прошлого года. Он также стал первым лидером страны Евросоюза, который нанес визит в Россию после начала ею специальной операции по защите Донбасса 24 февраля.

Ранее в этот день глава австрийского МИДа Александер Шалленберг рассказал о закрытом формате встречи Путина и Нехаммера. Он также выразил надежду на то, что визит канцлера в Москву поможет уладить кризис вокруг Украины.

Позднее Песков подтвердил обсуждение украинского вопроса в ходе встречи, добавив, что закрытый формат переговоров был выбран по инициативе австрийской стороны. Пресс-секретарь президента РФ также допустил, что в ходе переговоров может быть затронута тема поставок газа, так как этот вопрос является очень актуальным для Австрии.

О поездке канцлера в Москву накануне, 10 апреля, сообщили австрийские СМИ. Отмечалось, что визит был согласован с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем. По данным источника, Вена надеется выступить в роли «строителя мостов» и поспособствовать «приближению к миру» в контексте ситуации на Украине.

10 апреля Нехаммер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в пресс-службе Зеленского, украинский президент поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь и технику, в том числе пожарные машины. В свою очередь, Нехаммер отметил, что Вена поддерживает Киев во всех актуальных вопросах.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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