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Эксперты оценили вероятность поддержки Индией санкций против РФ

Эксперты усомнились в поддержке Индией антироссийских санкций Запада
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Индия является страной, которая заслужила право осуществлять независимую внешнюю политику, а одним из важных аспектов остаются отношения с РФ. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявила «Известиям» руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

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«Индия — это страна, которая заслужила право осуществлять свою собственную внешнюю политику без оглядки на других. И одним из важных аспектов этого являются российско-индийские отношения. Российско-индийское взаимопонимание и сотрудничество носит долгосрочный характер», — подчеркнула она.

Схожее мнение выразил и вице-президент индийского аналитического центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан. По его словам, пока Индия считает, что в ее прагматических интересах поддерживать хорошие отношения с Россией позиция страны не изменится, несмотря на давление со стороны Запада.

«Волноваться, что Индия поддастся какому-то давлению, у России причин нет», — отметил он.

Ранее в этот день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Индию со странами Азии поддержать долгосрочные санкции против РФ. По ее словам, кризис на Украине будет иметь такие же политические последствия для индо-тихоокеанского региона, как и для остального мира, и они — уже ощущаются сейчас в ценах на продукты питания, зерно и энергоносители.

Также 25 апреля исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций, который затронет импорт нефти из РФ. Он отметил, что рестрикции могут включать постепенный отказ от российского энергоресурса или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.

Запад усилил санкционное давление на Москву на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Европе громче стали звучать призывы об отказе от российских энергоресурсов. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что подобные решения бьют прежде всего по мировой экономике, в том числе по странам — потребителям сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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