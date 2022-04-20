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В ТПП оценили возможность введения Китаем санкций против России

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Китай не приемлет внешнее воздействие и санкции. Об этом 20 апреля заявил руководитель Регионального представительства Торгово-промышленной палаты РФ в Восточной Азии (г. Пекин) Иван Изотов, говоря о санкционном противостоянии Запада и РФ.

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«Китай четко дает понять свое отношение к санкциям, он не приемлет никакие внешние экстерриториальные воздействия, потому что понимает, что это может отразиться и на нем самом, но вопрос в том, чтобы, как бы играя в чужие игры, не оказаться между молотом и наковальней», — заявил он в интервью «РИА Новости».

Эксперт предположил, что Китай будет избегать каких-либо действий, которые явно могут привести к сложностям для российских экономоператоров.

«Может быть, не будут называть реальные причины своего отказа выполнять какие-то действия. Тем не менее взять и сделать что-то, на чем россияне могут как-то прогореть, я думаю, это маловероятно», — отметил Изотов.

В то же время, по его словам, «есть разные мнения и говорить о том, что Китай в своем отношении к России монолитен, это говорить не совсем правду».

«Можно четко и уверенно говорить о том, что есть определенное уважение, симпатии и взаимопонимание между первыми лицами на политическом уровне, но на экономическом и на бизнес-уровне отношения очень разные. Есть те, кто однозначно ориентирован на США и Европу, от сотрудничества с которыми зависят перспективы совместного бизнеса. Но есть и те, кто понимает, что должен соблюдаться разумный баланс, при котором Китай может извлечь больше выгоды, чем от блокирования с какой-то одной из сторон», — добавил эксперт.

Как ранее, 18 апреля, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, если Китай будет помогать России обходить внедренные западными странами санкции и поставлять вооружение, его ждут серьезные негативные последствия от США.

До этого, 24 марта, директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев отметил, что США пытаются вынудить Пекин сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном, но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя 23 марта санкции Вашингтона в отношении Пекина, предположила, что единственной целью таких мер является намерение «заковать Пекин в кандалы».

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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