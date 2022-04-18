Вашингтон предупредил Китай о негативных последствиях в случае поддержки России

Если Китай будет помогать России обходить внедренные западными странами санкции и поставлять вооружение, то его ждут серьезные негативные последствия от США. Вашингтон внимательно следит за тем, как взаимодействуют два государства, заявил в ходе брифинга в понедельник, 18 апреля, представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Если Китай будет предоставлять оружие и военное снаряжение или пытаться помочь России обойти санкции, то они столкнутся с серьезными последствиями не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров», — рассказал Прайс журналистам в ходе брифинга.

14 апреля директор ЦРУ Уильям Бернс назвал Китай главным геополитическим вызовом для США в XXI веке. Наряду с Китаем в качестве существующих вызовов для будущего Соединенных Штатов глава американского разведывательного ведомства заявил о «немедленной угрозе, которую представляет возобновившаяся агрессия России против Украины».

24 марта директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев, говоря о Китае, отметил, что США пытаются вынудить Пекин сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном, но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя 23 марта санкции Вашингтона в отношении Пекина, предположила, что единственной целью таких мер является намерение «заковать Пекин в кандалы».

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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