Глава ЦРУ Бернс назвал Китай главным геополитическим вызовом для США

Китай является главным геополитическим вызовом для США в XXI веке. Об этом заявил в четверг, 14 апреля, директор ЦРУ Уильям Бернс во время выступления в Технологическом институте Джорджии.

«[Это] более долгосрочная проблема, которую создают амбиции Китая в сфере лидерства. На мой взгляд, он является единственным и наиболее важным геополитическим вызовом в XXI веке», — отметил он.

Наряду с Китаем в качестве существующих вызовов для будущего Соединенных Штатов глава американского разведывательного ведомства заявил о «немедленной угрозе, которую представляет возобновившаяся агрессия России против Украины».

Кроме того, по словам Бернса, вызовы, которые стоят перед американскими властями, — «масштабное воздействие технологических изменений» и «формирование рабочей силы, которая базировалась бы на разнообразии американского общества».

Ранее в четверг сообщалось о статье в издании «Синьхуа», в которой говорится о том, что США вместе с НАТО подло разыгрывают «китайскую карту» и пытаются провоцировать Пекин. Американская сторона пытается опорочить Китай, преувеличивая «китайскую угрозу», чтобы создать пространство для дальнейшего подавления страны, уточнили авторы. Кроме того, США пытаются скрыть свою «позорную роль», которую сыграли в ситуации с Россией и Украиной.

24 марта директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев, говоря о Китае, отметил, что США пытаются вынудить Пекин сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном, но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.

18 марта США пригрозили КНР санкциями в случае поддержки спецоперации РФ. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация американского лидера Джо Байдена «глубоко обеспокоена» потенциальным сотрудничеством Китая и России на фоне спецоперации по защите Донбасса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя 23 марта санкции Вашингтона в отношении Пекина, предположила, что единственной целью таких мер является намерение «заковать Пекин в кандалы».