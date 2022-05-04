FT узнала об увеличении закупок российской нефти частными НПЗ в Китае

Частные нефтеперерабатывающие заводы Китая увеличили закупки российской нефти после того, как западные страны начали вводить санкции против энергоресурсов из России. Об этом стало известно 4 мая из материала, опубликованного Financial Times.

FT рассказали о том, что китайские нефтеперерабатывающие предприятия воспользовались ситуацией вокруг антироссийских санкций в контексте проводимой Россией спецоперации в Донбассе и покупают российскую нефть, игнорируя западные рестрикции. Всё это помогает Пекину оставаться «в тени» и при этом получать российские энергоресурсы, невзирая на действия Вашингтона и его партнеров, отмечает издание.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов 26 апреля рассказал о перспективах сотрудничества России и Китая в условиях существования новых антироссийских санкций. Сотрудничество с КНР затрагивает торговлю, финансы, борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также инвестиционные вопросы.

21 апреля Си Цзиньпин на заседании Азиатского экономического форума раскритиковал антироссийские санкции, заявив о том, что политика «выбрасывания за борт» одной страны недопустима. Для преодоления надвигающихся кризисов мировому сообществу наоборот следует действовать сообща, утверждает китайский лидер.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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