Помогут с «Танками»: китайский премиум нацелился на Россию

Китайские автопроизводители делают ставку в России на более дорогостоящие модели — люксовые и премиальные. Часть машин, не дожидаясь старта официальных продаж, начали возить серые дилеры. Что может понравиться россиянам во внедорожниках Tank и седанах Hongqi, выясняли «Известия».

Доступный премиум

На российский рынок планирует выйти китайский премиальный бренд Voyah, принадлежащий компании Dongfeng. Начать продажи планируют через год с электрокроссовера Free, который будет стоить в России около 355 тыс. юаней, сообщил РИА «Новости» заместитель генерального директора по продажам Voyah Лю Чжаньшу. В пересчете на рубли по актуальному курсу это примерно 3 млн рублей. При этом у машины богатое оснащение: тройной сенсорный экран, массажные кресла, стеклянная панорамная крыша с автозатемнением.

Помогут Voyah Free Фото: REUTERS/Aly Song

Озвученный российский ценник вызывает сомнения: столько стоит модель у себя на родине, а в нашей стране китайские автомобили обычно более чем вдвое дороже. Тем не менее неофициальные дилеры готовы привезти кроссовер Voyah Free за $73 тыс., около 4,3 млн рублей по курсу. Интересно, что ранее Voyah Free планировала собирать в России липецкая компания «Моторинвест» под брендом Evolute и даже поставила на учет как минимум один такой электрокроссовер, однако текущий статус этого проекта «Известиям» выяснить не удалось.

Особый краснознаменный

В третьем квартале на российский рынок выйдет самый именитый автобренд из КНР — Hongqi, сообщает портал «Китайские автомобили». Название марки, принадлежащей госконцерну FAW, означает «Красное знамя». Изначально она выпускала автомобили исключительно для высшей партийной элиты, потом для чиновников. Несколько лет назад она пошла в народ, запустив первые модели в свободную продажу.

Hongqi сравнивают с российским Aurus. Определенное сходство отмечают в дизайне новейшего и строго засекреченного седана, на котором передвигается китайский лидер Си Цзиньпин во время официальных визитов.

На самом деле поводов для сопоставления марок немного. Hongqi, сохраняя статус самого эксклюзивного автопроизводителя в КНР, активно расширяет модельный ряд. В 2020-м он пообещал два десятка моделей за пятилетку. FAW все больше делает ставку на собственные платформы и силовые агрегаты. Не обходится и без привлечения зарубежных специалистов. Обликом новых моделей занимается экс-дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор. В 2021-м было продано более 300 тыс. автомобилей, что на 50% больше, чем в 2020-м.

Недешевый Китай

На вершине модельного ряда — лимузины L-серии, ретростиль которых российским автолюбителям напоминает 21-ю «Волгу». Машина ручной сборки, которую если и можно купить «простому смертному», то по баснословной цене. Вряд ли будут поставлять в Россию и другой флагман — рамный внедорожник LS7 с турбомотором V8.

По информации ресурса «Китайские автомобили», ставка сделана на три седана и один большой электрический кроссовер. Самая доступная модель — седан H5, построенный на тележке Mazda6. Автомобиль оснащается турбомоторами 1,5 и 1,8 л. Цена в Китае — 147 – 191 тыс. юаней, 1,2 – 1,7 млн рублей по актуальному курсу. H5 уже уходящая модель, в мае был представлен седан нового поколения, построенный уже на собственной китайской платформе и оснащенный роботизированной трансмиссией. Чуть более крупный седан H7 вообще первый автомобиль марки, который пошел в народ. Машина была разработана еще в 2013 году на платформе Toyota Crown. В Китае в пересчете на рубли она стоит 2,2 млн.

Помогут Hongqi H7 Фото: hongqi-auto.com

Представительский седан H9 — более свежая и интересная модель. Его создавали в качестве конкурента Mercedes-Benz S-Class и Audi A8. Автомобиль длиной 5,1 м оснащается 2-литровой турбочетверкой либо 3-литровым мотором V6. Здесь уже и пневмоподвеска, и выдвижные ручки дверей, и раздельные кресла на втором ряду с электрорегулировками, и автопилот. В Китае H9 стоит от 310 до 460 тыс. юаней, то есть порядка 2,7 – 4 млн рублей. Российские серые дилеры оценили топ-версию в 11 млн рублей.

Электромобиль E-HS9 — самая крупная из планируемых для России моделей, 5,2 м длиной. Топ-версия мощностью 333 л.с. способна разгоняться до 100 км/ч менее за 5 секунд. Для электромобиля результат не самый выдающийся, куда интереснее запас хода, который в зависимости от емкости батареи может достигать 460 – 650 км. В Китае E-HS9 стоит 510 – 730 тыс. юаней, что эквивалентно 4,4 – 6,3 млн рублей по актуальному курсу. В России неофициалы продают машину за 11 – 12 млн рублей.

По словам источника, компания занимается сертификацией автомобилей, однако начальник управления метрологии, государственного контроля и надзора Росстандарта Александр Кузьмин не подтвердил эту информацию.

«Одобрений типа от органов по сертификации в отношении производимых данной автомобильной компанией ТС на утверждение не поступало», — рассказал он «Известиям».

Приедут на «Танке»

В начале июля концерн Great Wall Motors в Саудовской Аравии впервые представил свой премиальный суббренд Tank на зарубежном рынке. По словам генерального директора ближневосточного подразделения компании Сюй Хуаньчжи, внедорожники Tank будут представлены в России, а также в Австралии и странах Юго-Восточной Азии.

Ранее во время презентации кроссовера Haval Dargo на вопрос корреспондента «Известий» о планах по выводу на наш рынок бренда Tank представители российского офиса Great Wall Motors заявили, что «этот вопрос рассматривается и обсуждается».

Еще в декабре 2020 года компания Great Wall Motors подала заявку на патент внешнего облика внедорожника Tank 300 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности РФ. Соответствующий патент был опубликован в открытой базе данных ведомства в августе прошлого года.

Этот рамный внедорожник близок к модели Haval H9, который выпускается на российском заводе компании в Тульской области. На китайском рынке автомобиль оснащается четырехцилиндровым двухлитровым турбомотором мощностью 227 л.с. в сочетании с восьмиступенчатым автоматом. Во внедорожном «арсенале» постоянный полный привод, понижающая передача и блокировки переднего и заднего дифференциалов.

Вместо японского премиума

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что китайский «премиум» будет востребован российскими покупателями. По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, нынешняя ситуация на автомобильном рынке только ускорит появление премиальных моделей из КНР в нашей стране.

— Рано или поздно эти автомобили точно появились бы на российском рынке. Нынешняя ситуация стала своего рода катализатором этого процесса. В условиях, когда поставки премиальных моделей из Европы, США и Японии остановлены, спрос на них сместится в сторону производителей из Китая, — считает он.

Помогут Tank Фото: gwm-global.com

По словам Бургазлиева, первыми на российский рынок, скорее всего, официально выйдут такие премиальные бренды, как Tank, WEY, Hongqi, Li-one и Xpeng. Некоторые из этих автомобилей уже достаточно давно завозятся серыми дилерами, отметил эксперт. После официального появления китайского премиума в нашей стране функции импортера будут выполнять дилеры. Полноценные представительства многих премиальных автомобильных брендов из КНР появятся позднее, полагает он.

С ним согласен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его словам, нынешняя ситуация отчасти напоминает историю с появлением в нашей стране японских премиальных автомобилей.

— Условно можно провести аналогию с концом 1990–началом 2000-х, когда серые дилеры активно продавали в нашей стране автомобили Lexus, Infiniti и Acura, которые в то время не были официально представлены на российском рынке. В дальнейшем в нашей стране появились полноценные представительства этих и других премиальных брендов, — напомнил Моржаретто.

Устойчивый покупательский интерес

Китайские марки, уже сравнительно давно присутствующие на российском рынке, также делают ставку на более дорогие модели. Chery активно продвигает свой премиум-бренд Exeed. Changan ввез для демонстрационных целей партию флагманских кроссоверов Uni-K и распродал до начала официальных продаж.

Помогут Chery Фото: REUTERS/dycj

Дилеры уже сейчас готовы активно сотрудничать с китайскими автопроизводителями, в том числе и премиум-сегмента. В первом полугодии портфель АГ «Авилон» пополнился сразу шестью китайскими автомобильными брендами.

По словам заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей «Авилона» Алексея Старикова, на автомобили из КНР фиксируется устойчивый покупательский интерес. Он отметил, что только за первый месяц после подписания дилерского соглашения было продано 10 премиальных автомобилей Exeed, а в прошлом месяце их количество увеличилось в три раза.

— Автомобильный холдинг заинтересован в расширении портфеля брендов и выстраивании долгосрочных отношений с марками и производителями. Мы видим, что автомобили китайских брендов завоевали доверие российской аудитории по уровню качества и оснащения. В дальнейшем эти марки будут занимать свои ниши на российском автомобильном рынке, — заявил «Известиям» Стариков.