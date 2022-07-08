Новый «Москвич»: сколько он может стоить

Завод «Москвич» займется сборкой автомобилей из дружественных стран. Наиболее вероятный кандидат — китайский JAC. В КНР одинаковые модели стоят более чем вдвое дешевле, чем в России. Есть ли способ сократить этот разрыв и сделать возрожденные «Москвичи» действительно народными — в материале «Известий».

Почему китайские автомобили такие дорогие?

Под маркой «Москвич» планируется выпускать пять моделей — четыре кроссовера и один седан, сообщила пресс-служба КамАЗа. И если изображения моделей JAC в презентации называют примерными, то нет сомнений, что это в любом случае будет китайский автопроизводитель.

На внутреннем рынке популярные в России китайские модели стоят ощутимо дешевле. Так, Haval Jolion стартует в КНР от 78 900 юаней, примерно 750 тыс. рублей по актуальному курсу. В России за кроссовер в самой простой комплектации с передними приводом и «механикой» просят более 2 млн рублей. То есть разница — более чем 2,5 раза. Еще одна модель Тульского завода Haval, среднеразмерный F7, у нас стоит около 2,5 млн, почти в 2,4 раза дороже, чем в Китае.

Среднеразмерный Chery Tiggo7 Pro в КНР обойдется в 86 900 (порядка 820 тыс. рублей), но у нас его оценили в 2,5 млн. С учетом всех выгод его сейчас можно приобрести за 2,3 млн, но разница с китайским прайс-листом всё равно внушительная — 2,8 раза. Tiggo7 Pro импортируют, в отличие от двух упомянутых моделей Haval, так что местное производство полного цикла всё же дает некоторое ценовое преимущество.

«В Китае местные автопроизводители могут позволить себе такую цену благодаря массовым продажам. К нам они вообще не хотят везти массовые модели и позиционируют себя в среднем ценовом сегменте. Таможенная пошлина на сегодняшний день составляет примерно 65% от первоначальной цены плюс логистические расходы. А логистика сейчас сложная. Уже получается вдвое дороже. Плюс надбавка за интерес», — рассказал «Известиям» автоэксперт Игорь Моржаретто.

JAC в юанях и рублях

JAC для обхода пошлин использовал казахстанскую площадку — крупноузловая сборка машин для российского рынка была налажена на предприятии «СарыаркаАвтоПром». Что, впрочем, не спасло машины от подорожания. Например, лифтбек J7 на старте продаж в 2020 году стоил 900 тыс. рублей. В апреле этого года стартовый ценник доходил до 2 млн, а сейчас опустился на отметку 1,8 млн. У себя на родине автомобиль стоит минимум 78,8 тыс. юаней — порядка 741 тыс. рублей, в 2,4 раза дешевле.

По той же логике кроссовер JAC JS4/Sehol X4 у нас будет стоить ориентировочно 2 млн рублей, а топ-версия — 2,7 млн. Ранее JAC рассказывал о комплектациях кроссовера для российского рынка. Базовая версия с мотором 1,6 (118 л. с.) и «механикой» укомплектована кондиционером, двумя подушками, парковочными датчиками и 17-дюймовыми колесами. У среднего варианта есть климат-контроль, шесть подушек безопасности и более мощный турбомотор 1,5 (136 л. с.). Топ-версия предлагает кожаный салон, подогрев сидений, светодиодные фары и водительские ассистенты, но привод в любом случае будет передним. Возможно, похожие комплектации будут и у «Москвича».

Более крупный, но построенный на старой «тележке» кроссовер Sehol X6 с наддувным мотором 1,5 в сочетании с роботизированной коробкой обойдется примерно в 1,8–2,5 млн рублей. Лифтбек A5 plus (видимо, его камазовская служба называет седаном), рестайлинговая версия J7 с новым турбомотором 1,5 (184 л. с. и 300 Нм) и 7-ступенчатым «роботом», — 2,2 млн рублей минимум. И наконец флагман — среднеразмерный кросовер JAC S7, который оснащен привычной связкой 1,5-литрового мотора и роботизированной трансмиссии, ориентировочно будет стоить от 3 млн рублей.

Крупноузловой «Москвич»

Эти же автомобили под брендом «Москвич» должны быть дешевле китайских конкурентов, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

— Если китайские компании предлагают свои кроссоверы за 2 млн, а Hyundai Creta и Kia Seltos дороже, «Москвич» в базовой комплектации должен стоить от 1,5 до 2 млн по сегодняшним ценам. Конечно, начнут с кроссовера, но лифтбек, наверное, будет интересен для такси и совершенно точно получит заказ от города. Эта машина должна стоить до 2 млн рублей. Я говорю о тех ценах, за которые «Москвичи» точно будут продаваться, — отметил Игорь Моржаретто.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что самая доступная модель «Москвича» должна стоить 1,4 млн рублей, а самая дорогая — 4 млн.

Эксперты отмечают, что на первоначальном этапе предполагается крупноузловая сборка и только потом локализация.

Формально крупноузловая сборка освобождает тебя от таможенных пошлин на ввоз автоомобиля целиком и только оставляет частично на комплектующие. Так «Автотор» собирал BMW. Сначала колеса прикручивал, потом начал ставить бампера. Потом уже приходили абсолютно голые, но окрашенные кузова и всё остальное, ссыпанное в коробочку, — рассказал Игорь Моржаретто.

Специнвестконтракт (СПИК) позволит компенсировать утильсбор с произведенной машины в рамках промсубсидий, рассказал Бургазлиев. При этом он считает, что получить СПИК на крупноузловую сборку будет сложно, так как подобные контракты сейчас завязаны на критически важные производственные технологии. Но не сомневается, что для «Москвича» сделают исключение. Во-первых, это политически важный проект. Во-вторых, партнером «Москвича» выступает КамАЗ. И, кроме того, в производственной программе заявлен электромобиль.

Электромобиль со скидкой

Несмотря на то что «Москвич» планирует разрабатывать собственную электрическую платформу, в показанной на днях презентации также засветился электромобиль E40X с запасом хода 420 км, построенный на базе JAC JS4/Sehol X4. Эксперты говорят, что он вряд ли станет массовым, но при ценнике в 2 млн рублей определенные шансы у машины есть.

JAC ранее продавал в России электромобиль iEV7S с ценником 2,3 млн — он был самой доступной «электричкой» в России. И вполне может повторить рекорд благодаря увеличению госсубсидии. Ранее Минпромторг согласовал в правительстве повышение скидочных лимитов в рамках программ льготного автокредитования и лизинга при приобретении электромобиля до 925 тыс. рублей и до 35% от стоимости автомобиля.

Можно ли сделать дешевле?

Крупноузловая сборка связана с дополнительными затратами, отмечает Сергей Бургазлиев. В стоимость комплекта включаются производственные операции: разборка, упаковка, доставка до России, снова сборка, пусть даже простая. Поэтому дальнейшая локализация компонентов в теории может снизить себестоимость «Москвичей».

«Имеет смысл локализовывать большие, тяжелые части — коробку, двигатель, так как два ключевых параметра логистики — это объем и вес. Положительный опыт локализации двигателей и коробок передач в России небольшой. Поэтому быстро локализовать их будет достаточно сложно. Завод «Москвич» может делать 183 тыс. машин. Понятно, что в лучшем случае к концу следующего года они выйдут, может быть, на 12–15 тыс. Издержки на единицу продукции при объеме 100 тыс. автомобилей и 10 тыс. совершенно разные», — считает эксперт.