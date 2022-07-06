Падение с оптимизмом: продажи автомобилей в июне сократились на 82%

Продажи новых автомобилей вновь демонстрируют серьезное падение. Тем не менее июньские результаты оказались чуть лучше майских. Эксперты считают, что российский авторынок прошел нижнюю точку, однако подчеркивают, что резкого роста продаж в ближайшие месяцы ожидать не стоит. Подробности — в материале «Известий».

Очередной «минус»

В первый месяц лета продажи новых легковых автомобилей и LCV снизились на 82% по сравнению с результатами июня 2021 года. Об этом свидетельствуют данные комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Всего в прошлом месяце в нашей стране был продан 27 761 автомобиль. Согласно отчету АЕБ, по итогам первого полугодия российский авторынок сократился на 56,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Lada — по-прежнему самая популярная марка в России. В июне «АвтоВАЗ» смог запустить конвейер, но из-за сложностей с комплектующими выпускал только «антикризисные» «Гранты». Итог — за прошедший месяц продано 7484 автомобиля, на 81% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом «АвтоВАЗ» продал на тысячу больше автомобилей, чем в разгромном мае. Улучшили результаты Kia, ГАЗ, УАЗ, а также ушедший из России Renault. Hyundai продала автомобилей меньше, чем в мае, и с третьего места в общем зачете переместилась на четвертое. Китайские бренды просели меньше, чем рынок в целом, а Haval и Geely прочно входят в топ-10 самых популярных автомобильных марок в России. В плюсе только Isuzu — за счет низкой базы в 2021 году.

Падение с оптимизмом Фото: ТАСС/Александр Щербак

Статистика AEB становится всё менее точной. Вслед за BMW и Mercedes-Benz, чьи штаб-квартиры решили отказаться от ежемесячной публикации данных продаж, аналогичное решение приняла Chery. Теперь китайская марка наряду с немецкими автопроизводителями раскрывает информацию о проданных машинах лишь раз в квартал.

Интересно, что Mercedes-Benz за сложный II квартал сумел продать 1360 автомобилей — больше, чем кто-либо из премиального сегмента. Для сравнения: BMW и Audi реализовали около 600 машин каждая.

Китайское нашествие

Lada Granta по-прежнему самый популярный автомобиль — 3305 штук в июне. Причем она увеличивает отрыв от «Весты» (1767 штук), которую в данный момент не производят в Ижевске, и от самой популярной иномарки — Kia Rio (1196 штук).

Модели Renault по мере исчерпания запасов у дилеров постепенно покидают список самых продаваемых автомобилей, их место постепенно занимают «китайцы». В июне в нем сразу пять марок из КНР. На первом месте Haval Jolion с результатом 892 машины. Кроме того, в топ-25 попали еще два кроссовера этой марки, выпускающихся в России, — F7 и F7х, примерно по 300 штук каждый. Там же в дополнение к Geely Coolray попал недешевый купе-кроссовер Tugella. Причем он даже показал рост: 257 машин против 127 в июне прошлого года.

Падение с оптимизмом Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В статистике AEB мог оказаться и шестой «китаец» — Chery Tiggo7 Pro, если бы не решение китайского автопроизводителя скрывать ежемесячную статистику. При этом можно посчитать, что за два месяца кроссовер разошелся тиражом более 2000 экземпляров.

В общей сложности в июне российские покупатели приобрели 3412 автомобилей китайских брендов. Таким образом, их доля в общем объеме проданных автомобилей по итогам прошлого месяца составила 12,3%.

Осторожный оптимизм

По информации аналитического агентства «Автостат», которое опирается на данные АО «Электронный паспорт», по сравнению с июнем прошлого года продажи автомобилей снизились на 77%. Разницу между статистикой АЕБ генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков объясняет тем, что эти показатели учитывают количество выданных электронных ПТС на все новые машины, в том числе и ввезенные по параллельному импорту.

— Результаты июня дают основания для осторожного оптимизма. Если сравнивать результаты прошлого месяца с майскими данными, то можно сделать вывод, что «дно» пройдено и в последующих месяцах рынок постепенно пойдет вверх, — полагает Целиков.

По его мнению, дополнительным фактором, стимулирующим продажи, может стать анонсированное Минпромторгом возобновление программ льготного автокредитования и лизинга. С учетом повышения цен на автомобили эти программы коснутся в первую очередь моделей самого низкого ценового уровня, считает эксперт.

Без резких движений

В обозримой перспективе ждать заметного роста продаж автомобилей не стоит, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он прогнозирует, что в ближайшие месяцы количество проданных машин по сравнению с аналогичными периодами прошлого года будет ниже примерно на 80%.

Падение с оптимизмом Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

— Думаю, что примерно до конца сентября итоги продаж будут находиться около этой цифры, плюс-минус пара процентов в ту или иную строну. На данный момент перспективы массового возобновления производства автомобилей не остановленных российских заводах небольшие: перебои с поставками комплектующих по-прежнему сохраняются. И вряд ли ситуация изменится в ближайшее время. Очевидно, что в целом этот год, скорее всего, будет провальным: судя по всему, по его итогам будет продано 450–550 тыс. машин, — прогнозирует эксперт.

На старых запасах

Показатели продаж той или иной марки сейчас в первую очередь зависят от наличия самих автомобилей у дилеров, отмечают участники рынка. Именно этим существенный отрыв от других премиальных брендов, который во II квартале продемонстрировал Mercedes-Benz, объясняет Алексей Стариков, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» (в портфеле компании находится большинство премиум-брендов).

— У Mercedes-Benz просто было больше доступных автомобилей для отгрузки дилерам по сравнению с другими марками, — заявил он «Известиям».

Падение с оптимизмом Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Давать прогноз с конкретными цифрами на ближайшие несколько месяцев в условиях нестабильной ситуации на рынке невозможно, считает Стариков. Однако он не сомневается, в текущих обстоятельств продажи автомобилей во втором полугодии продолжат падать.

— На данный момент в отрасли пока нет драйверов, которые бы изменили динамику продаж в лучшую сторону — сейчас всё зависит от наличия автомобилей, и они в крайне заметном дефиците на фоне отсутствия поставок. Стоит также учитывать, что и локальные производства всё еще на паузе, — отметил Алексей Стариков.