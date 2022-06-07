Смена ориентиров: почему в России упали продажи новых автомобилей

Продажи автомобилей продолжают снижаться. В ближайшие месяцы рынок продолжит падение, предупреждают эксперты. На фоне общего спада китайские бренды постепенно наращивают свою долю на рынке. В подробностях разбирались «Известия».

В мае российские дилеры продали 24 268 новых машин, свидетельствуют данные ежемесячного отчета Комитета автопроизводителей ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это почти на 8,5 тыс. меньше, чем в апреле. По сравнению с маем прошлого года снижение составило 83,5%.

«АвтоВАЗ» в мае остался на первом месте, но за месяц удалось продать чуть более 6 тыс. машин против 38 тыс. годом ранее — падение на 84%. Kia стал самым популярным иностранным брендом с результатом 3606 машин (минус 81%), далее идет Hyundai — 2916 штук (минус 82%).

Список бестселлеров возглавляют Lada Granta (2305 шт.) и Vesta (1538 шт.). Семейство Niva переместилось с 3-го на 5-е место (1102 шт.), пропустив вперед Kia Rio (1202 шт.) и Hyundai Creta (1197 шт.). В основном майский список топ-25 самых популярных автомобилей состоит из моделей Lada, Hyundai, Kia и Renault. Из японцев осталась только Mazda, а китайское присутствие усилил Geely Coolray (473 шт.), причем он обошел другой бестселлер из КНР — Haval Jolion (425 шт.).

Разный минус

11 брендов продемонстрировали падение более чем на 90%. Наихудший результат показал Lexus — 20 автомобилей против 1866 годом ранее, минус 99%.

Дно уже близко Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Меньше других просели российские производители ГАЗ (минус 57%) и УАЗ (минус 41%) — они не так сильно зависят от дефицитных комплектующих, а их легкая коммерческая линейка востребована у бизнеса и госструктур.

Для полной картины не хватает данных BMW и Mercedes-Benz, которые представляют AEB свои результаты раз в квартал, отсутствует информация по Cadillaс и Chevrolet (в связи с уходом GM из России).

Китай наращивает долю

По той же причине за кадром остался еще один автопроизводитель — Chery. Китайская марка теперь тоже представляет данные раз в квартал, и это решение оказалось очень несвоевременным.

По данным агентства «Автостат» (получены от АО «Электронный паспорт»), в мае был зарегистрирован 1661 автомобиль Chery, пятое место в общем зачете. Если брать методику подсчета AEB, учитывающую отгрузку автомобилей дилерам, результат китайского бренда может оказаться еще более впечатляющим.

Относительно неплохо себя чувствуют и другие китайцы: Haval и Geely просели на 72 и 55% в сравнении с прошлым годом, однако 900 реализованных автомобилей хватило, чтобы значительно улучшить свои позиции на кризисном рынке. Changan продемонстрировал снижение всего на 27% исключительно за счет низкой базы: 321 автомобиль в мае этого года против 442 автомобиля в мае прошлого.

Вместе с падением продаж меняется и доля авторынка, которую занимает тот или иной автопроизводитель. К примеру, «АвтоВАЗ» в мае снизил свою долю на 1,2%, а с начала года — на 3%. На 2 и 1,8% в январе–мае уменьшился сегмент, который принадлежал Skoda и Volkswagen. Одновременно на 1,1–1,3% с начала года нарастили свою долю на рынке Haval, Chery, Geely.

Дно уже близко Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Тульской области

Китайские автопроизводители за год увеличили свою долю на российском авторынке почти в 2,5 раза. Если в 2021 году на модели из КНР приходилось около 7% всех проданных автомобилей, то сейчас это 16,9%. В прошлом месяце «китайцы» обошли японские бренды (12,3% рынка) и вышли на третье место, уступая лишь моделям корейских (24,7%) и российских (25,2%) компаний.

Китайские автомобили захватят долю рынка компаний, которые ушли из нашей страны или являются первыми кандидатами «на вылет», полагают эксперты.

— Прежде всего они переманят потенциальных покупателей покинувшей российский рынок Renault, а также «подвинут» автомобили Skoda и Volkswagen, перспективы возобновления производства которых в ближайшее время достаточно туманны. Кроме того, под угрозой находятся также Kia и Hyundai, которые из-за проблем с логистикой по-прежнему не могут наладить стабильный выпуск автомобилей на заводах в Санкт-Петербурге и Калининграде, — заявил «Известиям» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Пока еще не дно

Опрошенные «Известиями» участники и эксперты рынка полагают, что падение продаж в нынешнем темпе продолжится как минимум до августа.

— Поставки новых машин практически замерли: автозаводы простаивают, импорт минимальный. Запасы на складах у дилеров очень скоро закончатся. Полагаю, что в июне-июле снижение темпов продаж останется на нынешнем уровне, — прогнозирует независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

По его мнению, анонсированный на начало июня запуск «упрощенных» версий автомобилей позволит несколько замедлить падение рынка, но лишь при условии назначения адекватной цены на эти машины. В противном случае инициатива приведет лишь к затовариванию складов, а потенциальные покупатели предпочтут подержанные машины с полноценным оснащением. Впрочем, какая-то часть «упрощенных» моделей может быть составлена в рамках контрактов с силовыми ведомствами, государственными и муниципальными организациями и ведомствами.

— Решение о запуске «упрощенных» версий в нынешних условиях необходимое, но в дальнейшей перспективе стратегически неверное. Увлекаться производством таких автомобилей точно не стоит: основные усилия следует сосредоточить на создании собственных автокомплектующих, которые позволят снизить зависимость российских автозаводов от поставок иностранных компонентов , — заявил «Известиям» эксперт.

Дно уже близко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

С ним согласен Игорь Моржаретто. По его словам, покупка «упрощенной» машины, если покупатель сочтет ее стоимость завышенной, маловероятна.

— Делать какие-либо прогнозы сейчас крайне затруднительно, так как на рынке во всех сегментах сохраняется дефицит, который становится всё более заметным: складские запасы новых автомобилей исчерпываются с каждым днем. В нынешних условиях можно ожидать, что в ближайшие месяцы российский авторынок продолжит падение, — отметил в беседе с «Известиями» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.

Позитивные сигналы

Продажи автомобилей в России снижаются уже на протяжении 11 месяцев — с июля 2021 года. Резкое падение (сразу почти на 63%) произошло в марте этого года. Однако специалисты говорят о первых позитивных тенденциях, которые могут как минимум замедлить темпы спада.

— Спрос на автомобили сейчас умеренный, интерес покупателей частично подогрет за счет небольшого снижения стоимости новых автомобилей (по сравнению с пиковыми отметками марта). Кроме того, на рынке заметен рост доли покупателей, которые оформляют кредиты — в данном случае повлияло снижение ключевой ставки, которое анонсировал Банк России, — поделился наблюдениями Алексей Стариков.

Дно уже близко Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Снижение ключевой ставки, безусловно, позитивная тенденция, которая позволит сделать кредиты более доступными и, как следствие, привлечь потенциальных покупателей в автосалоны, уверены эксперты.

— Доступная ссуда на покупку авто может сыграть решающую роль, особенно если для покупки машины не хватает собственных средств. Однако эффект от займа будет заметен, только если сами условия выдачи кредитов станут более цивилизованными и банки не будет навязывать заемщикам различные страховки и дополнительные опции втридорога, — уверен Игорь Моржаретто.