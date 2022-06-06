Из того, что было: выпуск машин в России сократился наполовину

За первые четыре месяца производство автомобилей в нашей стране сократилось почти наполовину. Согласно данным Росстата, наибольшее падение объемов выпуска наблюдается именно в автомобильной промышленности. Почему санкционное давление сильнее всего ударило именно по этой сфере, разбирались «Известия».

Автопрому хуже всех

За первые четыре месяца 2022 года в России было выпущено 264 тыс. легковых автомобилей. Об этом говорится в анализе динамики промышленного производства Федеральной службы государственно статистики (Росстат), опубликованной на официальном сайте ведомства. Согласно документу, в январе — апреле объем производства машин в нашей стране снизился на 47,4% по сравнению с показателями за аналогичный период 2021 года. В апреле российские автозаводы собрали 19,9 тыс. автомобилей, что на 85,4% ниже прошлогодних показателей и на 51,3% меньше, чем в марте 2022 года. Примечательно, что производство двигателей в январе — апреле, наоборот, увеличилось на 5,8%.

По данным Росстата, наибольшее падение объемов производства после введения в отношении России нескольких пакетов санкций зафиксировано именно в автопроме. Например, за тот же период выпуск химических волокон снизился только на 2,5%, а удобрений — на 6,1%. При этом в металлургии отмечен прирост производства на 3,1%.

Хорошо стоим

Резкое снижение выпуска машин во многом связано с серьезными перебоями в поставках комплектующих, отмечают эксперты. Из-за нехватки компонентов практически все российские автозаводы работали с перебоями или вовсе приостановили производство.

Так, из-за «продолжающегося кризиса в поставках электронных компонентов» с начала апреля в корпоративный отпуск ушел АвтоВАЗ. Возобновление производства неоднократно переносилось и, по последним данным, запланировано на 8 июня.

Калининградский завод «Автотор», большую часть мая также находившийся в отпуске, работает в усеченном режиме, выпуская лишь около 200 машин в день. В марте-апреле было приостановлено производство автомобилей Volkswagen и Skoda (заводы в Калуге и Нижнем Новгороде) Nissan, Toyota, Hyundai и Kia (предприятия под Санкт-Петербургом), Mercedes-Benz (производственная площадка в Подмосковье). Позже о приостановке заводов завили концерн Stellantis (Калужская область) и Mazda (Приморский край).

В конце марта прекратился выпуск автомобилей Renault в Москве и Тольятти. В середине мая французский автопроизводитель официально ушел из России. На данный момент более или менее стабильно производят машины только два предприятия — ульяновский УАЗ и тульский завод Haval.

Слишком глубокая интеграция

Россия очень сильно интегрирована в мировую автомобильную промышленность и до недавнего времени являлась полноправным игроком в этой отрасли наряду со всеми мировыми странами — производителями машин, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

— На протяжении последних 20 лет российские власти делали всё возможное, чтобы привлечь в нашу страну автопроизводителей. Это было, безусловно, правильное решение, которое позволило наладить в нашей стране выпуск современных моделей. Однако международная ситуация изменилась, и отлаженная схема начала давать сбои, — рассказал он «Известиям».

По словам Моржаретто, автопром — одна из самых кооперированных отраслей мировой экономики. В настоящее время ни одна страна не может выпускать автомобили независимо от других государств. Поставщики тех или иных комплектующих находятся по всему миру, все автопроизводители закупают необходимые детали в разных странах, добавил эксперт.

— Даже во времена СССР, когда Союз вообще мало с кем «дружил», в тех же «Жигулях» примерно 10 – 15% деталей поставлялось к нам из-за рубежа, — напомнил Моржаретто.

Увлеклись сборкой

Активно развивая в нашей стране производство самих автомобилей, власти упустили из виду локализацию выпуска комплектующих для сборки машин, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его мнению, этим вопросом начали заниматься сравнительно недавно: стратегия, предусматривающая развитие в России производства автокомпонентов, появилась только в 2018 – 2019 годах.

— В результате мы имеем ситуацию, при которой автозаводов в стране много, но почти все они простаивают из-за проблем с логистикой комплектующих, — объяснил он снижение объемов выпуска автомобилей.

Производители автокомпонентов, которые открыли в России собственное производство, осуществляют лишь финальную сборку необходимых деталей. Многие комплектующие для производства тех или иных автомобильных узлов и агрегатов все равно поставляются из-за рубежа, подчеркнул эксперт.

— Яркий пример — компании Hyundai и Kia, которые открыли в нашей стране автозаводы при условии, что вместе с ними в нашу страну придут и их основные поставщики. Однако это были поставщики так называемого первого уровня, которые зависят от импорта, — отметил эксперт.

Кроме того, зачастую автоконцернам экономически невыгодно отказываться от глобальных производителей компонентов и переключаться на локальных, считают специалисты.

— У автоконцерна есть партнер, который по его заказу миллионными тиражами выпускает определенную деталь для автомобиля. За счет больших объемов обеспечивается низкая себестоимость этого узла. Зачем в этой ситуации автопроизводителю искать местного поставщика, договариваться о выпуске относительно небольших партий, которые явно будут дороже? — отметил независимый консультант по автопрому.

Ничего сложного

По его мнению, постановление правительства, разрешающее выпуск упрощенных автомобилей с моторами Eвро-2, без ABS, ESP и подушек безопасности, наглядно демонстрирует уровень развития базы автокомпонентов в нашей стране.

— К сожалению, сейчас мы можем своими силами выпускать только такие автомобили, — резюмировал Бургазлиев.

В правительстве считают, что существующая программа импортозамещения должна быть актуализирована и пересмотрена.

— Нам сейчас надо ускоряться, обратить внимание на чувствительные отрасли, понять, где у нас существует острая зависимость и как ее в кратчайшие сроки преодолеть, — ранее заявила спикер Совета Федерации Валентины Матвиенко в интервью «Известиям».

Говоря о перспективах импортозамещения президент Владимир Путин подчеркнул, что за последние годы в этой области удалось далеко не все, но по ключевым направлениям было сделано самое необходимое. Глава государства отметил, что не считает импортозамещение панацеей и страна не будет заниматься исключительно этим направлением.