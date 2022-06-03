АвтоВАЗ возобновит производство Lada Granta в Тольятти с 8 июня

АвтоВАЗ собирается вновь производить машины Lada Granta на заводе в Тольятти с 8 июня, сообщает компания 3 июня.

«3 июня стартовала сварка кузовов, 7 июня будет заполнена линия окраски. Выпуск первых товарных автомобилей намечен на среду, 8 июня, о чем будет сообщено дополнительно», — говорится в сообществе «Нетипичный АВТОВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В компании подчеркнули, что на АвтоВАЗе уже возобновлена работа других подразделений — производства двигателей, шасси, штамповочного производства, логистики, которые обеспечивают производство Lada Granta.

Из-за острой нехватки автомобильных комплектующих производственные линии на АвтоВАЗе периодически уходили в простой с начала марта, в мае также был застой. В компании сообщали о цели наладить выпуск импортозамещенных версий Lada с минимальным содержанием иностранных комплектующих.

Днем ранее стало известно, что новую Lada Granta из салона можно приобрести за 640–840 тыс. рублей. Конкретного описания комплектаций пока нет, но перечень не ограничивается одной-двумя комплектациями и даже предусматривает версию Cross.

31 мая стало известно, что завод «АвтоВАЗ» начнет работать в две смены по восемь часов каждая, чтобы побыстрее наладить выпуск автомобилей Lada Granta. Сборка упрощенной комплектации данной модели начнется на предприятии уже с 6 июня.

При благополучном развитии ситуации на заводе не исключают также и восстановления во второй половине июня сборки моделей Lada Niva и Lada Largus.

24 мая генеральный директор компании Максим Соколов на встрече с коллективом тольяттинского автозавода сообщил, что АвтоВАЗ, вероятно, запустит производство автомобилей в начале июня. Соколов подчеркнул, что одной из основных задач предприятия является сохранение его коллектива.

Разговоры о том, что АвтоВАЗ начнет выпускать упрощенные автомобили, появились в марте, но в пресс-службе завода информацию не подтвердили. 18 мая источник на волжском автозаводе сообщил «Известиям», что в конце мая начнется выпуск Lada Granta, соответствующей нормам Евро-2. Он подтвердил: несмотря на то что из машины убрали всё, что было можно, она тем не менее сохранила каталитический нейтрализатор.