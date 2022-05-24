В АвтоВАЗе назвали сроки запуска производства

АвтоВАЗ, вероятно, запустит производство автомобилей в начале июня. Об этом 24 мая сообщил гендиректор компании Максим Соколов на встрече с коллективом тольяттинского автозавода.

«Буквально в начале следующего месяца мы должны запустить производство, начать выпуск моделей и постепенно восстановить его в полном объеме», — сказал он.

Соколов подчеркнул, что одной из основных задач предприятия является сохранение его коллектива.

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«И я вместе с командой ставлю еще более амбициозные цели. Все-таки мы были, остаемся и останемся флагманом нашего российского автопрома, сделаем всё возможное для этого. Конечно, это в том числе и наращивание импортозамещения, может быть, новых поставщиков и логистических цепочек, в первую очередь, конечно, на территории Самарской области, Приволжского федерального округа, но, возможно, и не только», — добавил он.

Накануне АвтоВАЗ официально объявил о назначении Соколова главой компании. В соответствующем заявлении сказано, что совет директоров производителя автомобилей принял единогласное решение.

Также стало известно, что АвтоВАЗ намерен в перспективе выпускать автомобили марок Renault Duster и Renault Sandero.

16 мая сообщалось, что доля Renault («Рено») в АвтоВАЗе передана подведомственному Минпромторгу РФ институту НАМИ, который будет владеть 67,69% акций предприятия. Оставшиеся акции сохранит «Ростех». При этом АвтоВАЗ продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada на заводах. Также производитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Это решение было принято еще в конце апреля. Как объяснил глава Минпромторга Денис Мантуров, компания Renault приняла решение передать акции АвтоВАЗа и «Автофрамоса» Москве как субъекту на фоне дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России.