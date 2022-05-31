АвтоВАЗ будет выпускать упрощенную Lada Granta в две смены
Завод «АвтоВАЗ» начнет работать в две смены по восемь часов каждая, чтобы побыстрее наладить выпуск автомобилей Lada Granta. Сборка упрощенной комплектации данной модели начнется на предприятии уже с 6 июня.
Как сообщается 31 мая на странице компании в соцсети «ВКонтакте», при четырехдневной рабочей неделе таких машин в июне может сойти с конвейера «от 3,5 тыс. по пессимистичному сценарию до 10 тыс. по оптимистичному».
«Всё будет зависеть от поставок комплектующих», — указали в компании.
При благополучном развитии ситуации на заводе не исключают также и восстановления во второй половине июня сборки моделей Lada Niva и Lada Largus.
23 мая сообщалось, что на дочернем предприятии компании «АвтоВАЗ» — Lada Sport — собран пробный экземпляр «упрощенной» Lada Granta в спортивной версии Drive Active.
24 мая гендиректор компании Максим Соколов на встрече с коллективом тольяттинского автозавода сообщил, что АвтоВАЗ, вероятно, запустит производство автомобилей в начале июня. Соколов подчеркнул, что одной из основных задач предприятия является сохранение его коллектива.
Разговоры о том, что АвтоВАЗ начнет выпускать упрощенные автомобили, появились в марте, но в пресс-службе завода информацию не подтвердили. 18 мая источник на волжском автозаводе сообщил «Известиям», что в конце мая начнется выпуск Lada Granta, соответствующей нормам «Евро-2». Он подтвердил: несмотря на то что из машины убрали все, что было можно, она тем не менее сохранила каталитический нейтрализатор.