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Стала известна цена упрощенной Lada Granta

Стоимость упрощенной Lada Granta составит 640–840 тыс. рублей
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Дилеры Lada уже располагают примерными ценовыми рамками на упрощенные комплектации Lada Granta. Стоимость машины составит от 640 до 840 тыс. рублей. Такую информацию в четверг, 2 июня, приводит сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

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Отмечается, что конкретного описания комплектаций пока нет. Однако известно, что перечень не ограничится одной-двумя комплектациями и даже предусматривает версию Cross.

31 мая стало известно, что завод «АвтоВАЗ» начнет работать в две смены по восемь часов каждая, чтобы побыстрее наладить выпуск автомобилей Lada Granta. Сборка упрощенной комплектации данной модели начнется на предприятии уже с 6 июня.

При благополучном развитии ситуации на заводе не исключают также и восстановления во второй половине июня сборки моделей Lada Niva и Lada Largus.

23 мая сообщалось, что на дочернем предприятии компании «АвтоВАЗ» Lada Sport собран пробный экземпляр «упрощенной» Lada Granta в спортивной версии Drive Active.

24 мая гендиректор компании Максим Соколов на встрече с коллективом тольяттинского автозавода сообщил, что «АвтоВАЗ», вероятно, запустит производство автомобилей в начале июня. Соколов подчеркнул, что одной из основных задач предприятия является сохранение его коллектива.

Разговоры о том, что «АвтоВАЗ» начнет выпускать упрощенные автомобили, появились в марте, но в пресс-службе завода информацию не подтвердили. 18 мая источник на волжском автозаводе сообщил «Известиям», что в конце мая начнется выпуск Lada Granta, соответствующей нормам Евро-2. Он подтвердил: несмотря на то что из машины убрали всё, что было можно, она тем не менее сохранила каталитический нейтрализатор.

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