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Матвиенко призвала пересмотреть процесс импортозамещения

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Производство
Фото: ТАСС/Смирнов Владимир
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Процесс импортозамещения необходимо пересмотреть, заявила в интервью «Известиям» спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко и рассказала, какой продукт следует считать импортозамещенным.

«Существует специальная государственная программа импортозамещения. Я считаю, что сейчас она должна быть актуализирована и пересмотрена. Там предлагались слишком плавные темпы импортозамещения. Нам сейчас надо ускоряться, обратить внимание на чувствительные отрасли, понять, где у нас существует острая зависимость и как ее в кратчайшие сроки преодолеть. Это нужно делать и на уровне федерального правительства, и на уровне регионов», — сказала глава СФ.

По ее мнению, полностью импортозамещенным можно считать товар, произведенный в России не на 70%, а на 100%.

«Мне кажется, надо уже менять подход к отчетности. Потому что даже если на 70% станок наш, а 30% компонентов, деталей, программных продуктов — импортные, то это уже нельзя считать нашим. Нашим может быть только тот станок, который абсолютно независим от импортной составляющей», — подчеркнула она.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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