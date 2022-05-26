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Путин заявил об импортозамещении в ключевых направлениях в России

Путин заявил, что Россия сделала все самое необходимое в импортозамещении по ключевым направлениям
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Россия сделала все самое необходимое в импортозамещении по ключевым направлениям, обеспечивающим ее суверенитет. Об этом в четверг, 26 мая, заявил президент России Владимир Путин.

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«Да, конечно, не все удалось сделать за предыдущие годы в области импортозамещения. Но все невозможно сделать. Жизнь быстрее, чем принимаемые административные решения, она быстрее развивается. Но здесь ничего страшного нет: по ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое», — сказал он, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума по видеосвязи.

Российский лидер подчеркнул, что РФ в этом направлении будет двигаться дальше. По его словам, импортозамещение — это не панацея от всех бед, и Россия не собирается заниматься исключительно импортозамещением.

«Мы собираемся просто развиваться», — заявил Путин.

19 мая председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас завил, что пока программа импортозамещения успешна лишь в отчетах отраслевых ведомств. О полном успехе, по его словам, можно говорить в сельском хозяйстве.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить о том, что импортозамещение провалено, нельзя, однако есть невыполненные пункты плана. По его словам, данная работа ведется в агрессивных условиях, многое надо сделать в авральном режиме. Он добавил, что изменение принципов и методологии работы по импортозамещению позволит справиться с новыми вызовами.

12 мая заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов высказал мнение, что России необходимо взять курс на импортозамещение для перестройки экономики в условиях санкций. В то же время министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров указал, что Россия не ставит перед собой задачу полного импортозамещения всей промышленности.

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