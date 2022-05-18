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Мантуров заявил об отсутствии у России задачи полного импортозамещения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Россия не ставит перед собой задачу полного импортозамещения всей промышленности, заявил 18 мая министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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«Могу сказать то, что у нас нет задачи импортозаместить всё и вся. Мы заинтересованы, и это очевидно, в том, чтобы участвовать в глобальных цепочках, в мировых кооперационных связях», — сказал он в ходе выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

Накануне заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов высказал мнение, что России необходимо взять курс на импортозамещение для перестройки экономики в условиях санкций.

Так, например, 18 мая в Минпромторге рассказали, что завод высотных конструкций «Новая Высота» из Ленинградской области в 2,5 раза повысил производственные мощности по выпуску алюминиевых лестниц и стремянок.

17 мая Минпромторг впервые показал российский авиадвигатель ПД-8, который заменит иностранные двигатели на самолетах SSJ-100 и Бе-20.

27 апреля сообщалось, что бурятские изготовители мебели в целях импортозамещения после ухода из России IKEA могут расширить производство.

20 апреля президент РФ Владимир Путин отметил, что отечественные точки питания заменят на российском рынке ушедшие иностранные предприятия, что приведет к повышению качества обслуживания.

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